پلمب ۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در ساری

آزاده ناظری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بازدیدهای میدانی، کارشناسان نظارت بر درمان این معاونت با همراهی عوامل اداره نظارت بر اماکن شهرستان ساری، دو مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات دندانپزشکی را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: این مراکز بدون دریافت مجوزهای قانونی و پروانه فعالیت، اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی می‌کردند که به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و صلاحیت حرفه‌ای، پلمب شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به پیگیری تخلفات این مراکز تصریح کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

ناظری با تأکید بر مخاطرات فعالیت مراکز غیرمجاز برای سلامت شهروندان، از مردم خواست هنگام دریافت خدمات پزشکی و دندانپزشکی، از مجاز بودن مرکز درمانی و صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت یا اطلاع از تخلفات تعرفه‌ای، پزشکی و درمانی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش دهند.