پلمب ۲۶ مرکز غیرمجاز درمانی در تبریز طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵

اصغر جعفری روحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارتها بر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری، ۲۶ مرکز غیرمجاز درمانی در سطح استان با همکاری کارشناسان اداره نظارت بر درمان و پلیس اماکن عمومی شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: این مراکز عمدتاً در حوزههای دندانپزشکی زیبایی، طب سنتی، تزریقات و پانسمان به صورت غیرقانونی فعالیت میکردند و به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، سلامت عمومی را با مخاطرات جدی مواجه کرده بودند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر اینکه حفظ سلامت و امنیت جانی شهروندان خط قرمز این دانشگاه است، گفت: هرگونه فعالیت درمانی خارج از چارچوبهای قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم، با برخورد قاطع دستگاههای نظارتی و قضایی مواجه خواهد شد.
جعفری روحی ضمن قدردانی از کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای شناسایی و پیگیری این تخلفات، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر مراکز درمانی و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی، از معتبر بودن پروانه فعالیت مراکز درمانی اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأکید کرد: مشارکت و همکاری مردم در گزارش تخلفات، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه درمان دارد.
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