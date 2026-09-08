۶ مرکز غیرمجاز درمانی و زیبایی در شیراز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از شناسایی و تعطیلی ۶ مرکز غیرمجاز درمانی و زیبایی در نقاط مختلف شیراز خبر داد.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی و زیبایی اظهار کرد: صبح امروز در جریان بازدید تیمهای نظارتی معاونت درمان و با پیگیری گزارشهای مردمی، ۶ مرکز غیرمجاز شناسایی و فعالیت آنها متوقف شد.
فعالیت غیرمجاز در حوزه دندانپزشکی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در این عملیات، سه فرد فاقد صلاحیت که در محدودههای خیابان مشیرفاطمی، بلوار نصر و معالیآباد به صورت غیرمجاز در حوزه دندانپزشکی فعالیت داشتند، شناسایی شدند.
نیاکان افزود: در این مراکز اقداماتی از جمله کشیدن دندان، ترمیم، روکش و برخی خدمات زیبایی دندان توسط افراد فاقد صلاحیت و در شرایط غیربهداشتی انجام میشد.
وی ادامه داد: همچنین سه مرکز غیرمجاز درمانی و زیبایی در محدودههای خیابان هدایت غربی، بلوار شاهد و میدان آزادی شناسایی و تعطیل شدند.
هشدار درباره تبلیغات فریبنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار نسبت به فعالیت مراکز فاقد مجوز، از شهروندان خواست فریب تبلیغات فضای مجازی، قیمتهای پایین و وعدههای غیرواقعی برخی مراکز را نخورند.
وی گفت: مراجعه به مراکز غیرمجاز ممکن است در ابتدا با هدف کاهش هزینه انجام شود، اما خدمات غیراصولی و غیربهداشتی میتواند عوارضی ایجاد کند که درمان آنها هزینههای چندبرابری به فرد تحمیل کرده و در برخی موارد آسیبهای ایجادشده قابل جبران نباشد.
نیاکان با اشاره به خطرات فعالیت غیرمجاز در حوزه دندانپزشکی بیان کرد: آسیب به دندان و لثه، عفونت، خونریزی، آسیب عصبی، از دست رفتن دندان و عوارض زیبایی از جمله پیامدهای دریافت خدمات از افراد فاقد صلاحیت است.
وی همچنین رعایت نشدن اصول کنترل عفونت و استریل تجهیزات را عاملی برای افزایش خطر انتقال بیماریهای عفونی دانست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: نظارت بر مراکز درمانی و زیبایی با هدف صیانت از سلامت مردم ادامه دارد و با فعالیت افراد فاقد صلاحیت و مراکز غیرمجاز برخورد خواهد شد.
نیاکان از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات درمانی، دندانپزشکی و زیبایی، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت فرد ارائهدهنده خدمت اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از مردم خواست تخلفات حوزه درمان را از طریق سامانههای تلفنی ۱۹۰ و ۱۸۱۹ گزارش کنند.
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