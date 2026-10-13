https://mehrnews.com/x3djZc ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6977266 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ ۲۲۷ شب ایستادگی؛ کلالهایها پای عهد خود ایستادند کلاله- مردم کلاله در موج دویستوبیستوهفتم تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و پایداری خود تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6977266 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیستو هفتمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان دویست و بیست و هفتمین اجتماع شبانه مردم دیّر ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه حضور پرشور مردم یزد در میدان تاریخی امیرچقماق راهپیمایی مردم ماسال در دویست و بیست و هفتمین شب مقاومت برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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