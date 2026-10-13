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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

۲۲۷ شب ایستادگی؛ کلاله‌ای‌ها پای عهد خود ایستادند

۲۲۷ شب ایستادگی؛ کلاله‌ای‌ها پای عهد خود ایستادند

کلاله- مردم کلاله در موج دویست‌وبیست‌وهفتم تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و پایداری خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6977266

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