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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵

۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

دلیجان- در این ویدئو ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6977254

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