https://mehrnews.com/x3djYX ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6977254 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب دلیجان- در این ویدئو ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6977254 کپی شد مطالب مرتبط روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب تجمع پرشور مردم دلیجان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گنبدکاووس قصهای که هر شب با حضور مردم ادامه دارد تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن ۲۲۷ شب ایستادگی؛ کلالهایها پای عهد خود ایستادند یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری برچسبها دلیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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