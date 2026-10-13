https://mehrnews.com/x3djYS ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6977250 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و بیست و هفتمین اجتماع شبانه اتحاد و همدلی در دفاع از وطن را به نمایش گذاشتند. دریافت 21 MB کد مطلب 6977250 کپی شد مطالب مرتبط ثبتنام ۶۱۳۰ کودک کار در مدارس؛ توزیع ۷ هزار بسته لوازمالتحریر درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید گنبدکاووس قصهای که هر شب با حضور مردم ادامه دارد ۲۲۷ شب ایستادگی؛ کلالهایها پای عهد خود ایستادند برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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