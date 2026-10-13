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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه

نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و بیست و هفتمین اجتماع شبانه اتحاد و همدلی در دفاع از وطن را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6977250

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