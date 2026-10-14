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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

مدارس روستایی چگونه آینده‌ساز می‌شوند؟ معرفی ۱۸ تجربه موفق تربیتی

مدارس روستایی چگونه آینده‌ساز می‌شوند؟ معرفی ۱۸ تجربه موفق تربیتی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از شناسایی و تقدیر از ۱۸ تجربه تربیتی موفق مدارس روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تأکید بر ظرفیت‌های تربیتی محیط روستا و نقش محوری مدرسه در تربیت نسل آینده، از اجرای ابتکاری برای شناسایی و گردآوری تجربه‌های تربیتی تحول‌آفرین مدارس روستایی و معرفی نمونه‌های موفق این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اظهار کرد: روستا محیطی غنی از ظرفیت‌های تربیتی است و مدرسه نیز بر اساس سند تحول بنیادین، کانون تربیتی محله به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، مدرسه می‌تواند نقشی محوری در فرایند تربیت در محیط‌های روستایی ایفا کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تلاش معلمان روستایی در تربیت آینده‌سازان کشور افزود: در روستاها معلمان دغدغه‌مند و باانگیزه‌ای حضور دارند که با صبوری، حوصله و خلاقیت خود برای تقویت و تعمیق فرایند تربیت دانش‌آموزان تلاش می‌کنند. توجه به این تلاش‌ها و معرفی دستاوردهای این معلمان، بخشی از مسیر تحول در تربیت مدرسه‌محور است.

لطیفی با تشریح ابتکار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سال گذشته برای گردآوری تجربه‌های تربیتی مدارس روستایی گفت: در این اقدام تلاش کردیم ضمن ارج‌نهادن به زحمات تربیتی همکاران فرهنگی در روستاها، اهمیت مدارس روستایی را در آینده‌سازی کشور مورد توجه قرار دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا تجربه‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمند این مدارس معرفی شوند.

وی ادامه داد: در جریان این ابتکار، شمار قابل توجهی از تجربه‌های تحول‌آفرین و موفق مدارس روستایی دریافت شد که ۱۸ تجربه به‌عنوان نمونه‌های موفق مورد تقدیر سازمان قرار گرفتند. این تجربه‌ها از ظرفیت لازم برای بهره‌برداری و الگوبرداری در سایر مدارس روستایی برخوردارند و می‌توانند زمینه انتقال تجربه‌های موفق و تقویت فعالیت‌های تربیتی در این مدارس را فراهم کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان، با اشاره به ارائه عمومی این تجربه‌ها در نمایشگاه روز ملی روستا و عشایر، ابراز خرسندی کرد که زمینه‌ای برای معرفی موفقیت‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای معلمان و مدارس روستایی فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند گامی در مسیر تقویت جایگاه مدرسه به‌عنوان کانون تربیت، نه‌تنها در محیط‌های شهری، بلکه در روستاهای کشور باشد.

کد مطلب 6978053
زهرا ناری

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