به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تأکید بر ظرفیت‌های تربیتی محیط روستا و نقش محوری مدرسه در تربیت نسل آینده، از اجرای ابتکاری برای شناسایی و گردآوری تجربه‌های تربیتی تحول‌آفرین مدارس روستایی و معرفی نمونه‌های موفق این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اظهار کرد: روستا محیطی غنی از ظرفیت‌های تربیتی است و مدرسه نیز بر اساس سند تحول بنیادین، کانون تربیتی محله به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، مدرسه می‌تواند نقشی محوری در فرایند تربیت در محیط‌های روستایی ایفا کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تلاش معلمان روستایی در تربیت آینده‌سازان کشور افزود: در روستاها معلمان دغدغه‌مند و باانگیزه‌ای حضور دارند که با صبوری، حوصله و خلاقیت خود برای تقویت و تعمیق فرایند تربیت دانش‌آموزان تلاش می‌کنند. توجه به این تلاش‌ها و معرفی دستاوردهای این معلمان، بخشی از مسیر تحول در تربیت مدرسه‌محور است.

لطیفی با تشریح ابتکار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سال گذشته برای گردآوری تجربه‌های تربیتی مدارس روستایی گفت: در این اقدام تلاش کردیم ضمن ارج‌نهادن به زحمات تربیتی همکاران فرهنگی در روستاها، اهمیت مدارس روستایی را در آینده‌سازی کشور مورد توجه قرار دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا تجربه‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمند این مدارس معرفی شوند.

وی ادامه داد: در جریان این ابتکار، شمار قابل توجهی از تجربه‌های تحول‌آفرین و موفق مدارس روستایی دریافت شد که ۱۸ تجربه به‌عنوان نمونه‌های موفق مورد تقدیر سازمان قرار گرفتند. این تجربه‌ها از ظرفیت لازم برای بهره‌برداری و الگوبرداری در سایر مدارس روستایی برخوردارند و می‌توانند زمینه انتقال تجربه‌های موفق و تقویت فعالیت‌های تربیتی در این مدارس را فراهم کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان، با اشاره به ارائه عمومی این تجربه‌ها در نمایشگاه روز ملی روستا و عشایر، ابراز خرسندی کرد که زمینه‌ای برای معرفی موفقیت‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای معلمان و مدارس روستایی فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند گامی در مسیر تقویت جایگاه مدرسه به‌عنوان کانون تربیت، نه‌تنها در محیط‌های شهری، بلکه در روستاهای کشور باشد.