مدرسه باید کانون علم، هویت و تربیت نسل آینده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کانون مدارس اسلامی تهران، خانواده نخستین و مهمترین بستر تربیت انسان است. بخش مهمی از شکلگیری شخصیت انسانهای مؤمن، اندیشمند، شجاع، مسئولیتپذیر و دغدغهمند نسبت به آینده کشور در خانواده رقم میخورد. حوادث و صحنههای اجتماعی سالهای اخیر نیز ظرفیت کمنظیر خانوادههای ایرانی را در عرصه تربیت، مسئولیت اجتماعی و حفظ انسجام ملی نشان داده است. همچنانکه حضرتعالی در پیام ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵خود فرمودید، باید زمینه تعامل بیش از پیش خانواده ی دانش آموزان در اداره مدارس فراهم گردد.
در کنار خانواده، مدرسه مهمترین نهاد رسمی تعلیم و تربیت و کانون علمآموزی، هویتیابی و رشد اجتماعی دانشآموزان است. مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست؛ بلکه محیطی برای شکلگیری هویت ملی و مذهبی، تقویت روحیه پیشرفت، افزایش بصیرت، مسئولیتپذیری اجتماعی و شناخت درست مسائل کشور و جهان است. در این میان، نقش معلمان و مربیان اندیشمند، دلسوز و متعهد، نقشی اساسی و بیبدیل است. مدرسه صالح و خانواده متعالی نیز در تعامل و همراهی با مسجد، محافل دینی و فرهنگی و بهرهگیری از سرمایه عظیم ادب، هنر و فرهنگ ایرانی، میتوانند زمینهساز شکلگیری جامعهای پویا، اخلاقمدار، مقاوم و پیشرو باشند.
آموزشوپرورش کشور، با وجود مشکلات و کاستیهای متعدد، در دهههای گذشته اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی داشته است؛ از گسترش ساختار آموزشی و تنوع بخشیدن به شاخههای تحصیلی و مهارتی گرفته تا استفاده از فناوریهای آموزشی، بازنگری در محتوای کتب درسی، توجه به ارتقای توانمندی معلمان، توسعه مدارس در سراسر کشور، جلب مشارکتهای مردمی، گسترش آموزش در مناطق محروم، تقویت مراکز تربیت دانشآموزان نخبه و ارتقای سطح المپیادهای علمی و تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز از دیگر اقدامات مهم در این مسیر بوده است.
با این همه، این وزارتخانه که مأموریتی فراگیر و راهبردی در قبال آینده کشور بر عهده دارد، همچنان با مسائل مهمی روبهروست که توجه جدی و مستمر به آنها ضروری است. یکی از مهمترین این مسائل، تأمین نیروی انسانی شایسته، متخصص، باانگیزه و برخوردار از صلاحیتهای تربیتی، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت است. آسیب دیدن جریان تربیت نیروی انسانی در برخی دورهها، ضرورت توجه بیشتر به تربیت معلم و توانمندسازی مدیران، معلمان و مربیان را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، میان نظام تعلیم و تربیت و نیازهای روزافزون کودکان و نوجوانان و دنیایی که در آن زندگی میکنند، همچنان فاصلههایی وجود دارد. اگرچه حضور خانوادههای اصیل و دغدغهمند و تلاش معلمان و مربیان دلسوز بسیاری از این کاستیها را جبران کرده است، اما دستیابی به یک نظام جامع، منسجم و کارآمد تربیتی همچنان از ضرورتهای جدی کشور است.
تجربه برخی حوادث اجتماعی سالهای اخیر و حضور قابل توجه نوجوانان و جوانان در آنها، ضرورت بازاندیشی جدی در فرآیند تربیت، هویتیابی و نقشآفرینی اجتماعی نسل جدید را بیش از پیش آشکار کرده است. این موضوع، مسئولیت آموزشوپرورش را در تربیت نسلی متفکر، مؤمن، مسئول، خودباور و برخوردار از قدرت تحلیل و انتخاب، سنگینتر میکند.
با وجود اسناد بالادستی ارزشمندی همچون «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»، هنوز بخش قابل توجهی از مدارس کشور در ساختارهایی فعالیت میکنند که با یک نظام تعلیم و تربیت تحولیافته فاصله دارند و نیاز به الگوی روشن، عملیاتی و متناسب با مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی همچنان احساس میشود.
در چنین شرایطی، مدارس میتوانند با بهرهگیری هوشمندانه از دانش و فناوریهای نوین، استفاده از تجربههای موفق و در عین حال حفظ و تقویت هویت اسلامی و ایرانی، به محیطهایی برای رشد علمی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی دانشآموزان تبدیل شوند. توجه به تربیت متعادل، مسئولیتپذیری اجتماعی، زیست اخلاقی و عفیفانه، تقویت پیوند میان خانواده و مدرسه و استفاده از ظرفیتهای مردمی، علمی و فرهنگی، از جمله مسیرهایی است که میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
در این میان، تجربه مدارس اسلامی سرمایهای ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت کشور است. این مدارس، که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دغدغه متدیّنین و اهل علم و فضیلت فعالیت خود را آغاز کردهاند، در سالهای پس از انقلاب نیز مسیر توسعه و تجربهاندوزی را پیموده و کوشیدهاند در کنار تربیت دینی و اخلاقی، از دانش روز و نگاه آیندهنگر نیز بهره بگیرند.
به استحضار حضرتعالی می رساند،کانون مدارس اسلامی متشکل از صدها مدرسه با دغدغه تربیت دینی و انقلابی در سراسر کشور، در سال ۱۳۸۸ به همت بزرگانی همچون مرحوم آیتالله مهدوی کنی، حداد عادل، لولاچیان، مرحوم فرشیدی و دیگر بزرگان تعلیم و تربیت، با هدف همافزایی میان مدارس اسلامی شکل گرفت.
این کانون طی سالهای فعالیت خود، با بهرهگیری از ظرفیت مدارس عضو، تجربیات ارزشمندی در عرصه تعلیم و تربیت به دست آورده است. ایجاد شبکه فعال مدارس همسو، انتقال تجربیات به مدارس مسلمان خارج از کشور، توجه ویژه به فرهنگ قرآنآموزی و شناسایی و جمعآوری ایدههای برتر قرآنی، برگزاری دورهها و همایشهای تخصصی، پیگیری موضوع آیندهپژوهی و طراحی الگوی مدارس نسل چهارم، تشکیل کارگروههای تخصصی از جمله در حوزه عدالت آموزشی و تلاش برای انتقال تجربیات به مدارس دولتی، بخشی از این فعالیتهاست.
همچنین اهتمام به گردآوری و انتشار تجربیات مدارس، ارتقای مهارت مدیران، معلمان و مربیان و ایجاد زمینه برای گفتگو و همافزایی میان فعالان عرصه تعلیم و تربیت، از دیگر محورهای فعالیت کانون مدارس اسلامی بوده است.
رهبر و مقتدای ما!
کانون مدارس اسلامی ضمن تجدید بیعت با رهبر خود و آرمان های امامین انقلاب و تأکید بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن ظرفیتها، تجربیات و توانمندیهای مدارس عضو در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور اعلام میدارد.
خانواده و مدرسه، استفاده از ظرفیتهای مردمی و انتقال تجربیات موفق میان مدارس مورد بهرهبرداری قرار گیرد. کانون مدارس اسلامی همچنین آمادگی دارد در تعامل و تشریک مساعی با همه دلسوزان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت، در مسیر تربیت مدیران، معلمان و نیروهای انسانی متعهد، متخصص، متدین و جهادی برای آینده کشور نقشآفرینی کند و تجربیات مدارس عضو را در اختیار مجموعههای مسئول و علاقهمند قرار دهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، مدرسه باید به کانون علم، تربیت، هویت، امید و ساختن آینده کشور تبدیل شود و خانواده، مدرسه و نهادهای دینی و فرهنگی در کنار یکدیگر، زمینه رشد نسلی را فراهم آورند که هم ریشه در هویت اسلامی و ایرانی خود داشته باشد و هم با دانش، خلاقیت، تفکر و اعتمادبهنفس، آماده ساختن آینده ایران باشد.
امید است با هدایت و رهنمودهای حضرتعالی و با بهرهگیری از ظرفیت همه دلسوزان تعلیم و تربیت، زمینه تحقق تحول واقعی در نظام آموزشی و تربیتی کشور فراهم آید و مدارس ایران بتوانند بیش از پیش در تربیت نسلی مؤمن، دانشمند، فکور، خودباور، مسئولیتپذیر و تمدنساز ایفای نقش کنند.
از خداوند متعال مسئلت داریم این آرمانها را در سایه عنایات حضرت بقیهالله الاعظم (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و با هدایت حضرتعالی محقق فرماید.
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