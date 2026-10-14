خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور، نیازمند نظارت مستمر، حضور میدانی نیروهای حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفانی است که با قطع غیرمجاز درختان و قاچاق محصولات جنگلی، به منابع طبیعی آسیب وارد می‌کنند.

در همین راستا، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد با همکاری عوامل انتظامی، طی انجام گشت‌زنی‌های هدفمند و پیگیری‌های اطلاعاتی در اراضی جنگلی بخش مرکزی جنوبی خرم‌آباد، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از متهمان مرتبط با قطع درختان بلوط و قاچاق چوب شدند.

قطع ۶۸ درخت بلوط در اراضی جنگلی

افشین عزیزی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد، ظهر چهارشنبه به رسانه‌ها اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان اقدام به قطع غیرمجاز ۶۸ اصله درخت بلوط در این منطقه کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی قابل توجهی برای جنگل و اکوسیستم منطقه به همراه داشته باشد.

درختان بلوط از گونه‌های ارزشمند جنگل‌های زاگرس به شمار می‌روند و حفاظت از این پوشش گیاهی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری خاک و صیانت از منابع طبیعی دارد. از این رو، مقابله با قطع غیرمجاز درختان و انتقال و عرضه غیرقانونی چوب، از جمله محورهای فعالیت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی محسوب می‌شود.

توقیف خودروهای حامل چوب قاچاق

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به کشفیات این عملیات افزود: در جریان اقدام نیروهای حفاظتی و انتظامی، دو دستگاه خودرو که برای حمل چوب‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

به گفته عزیزی، یک دستگاه اره موتوری نیز که بنا بر گزارش اولیه برای قطع درختان استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.

این اقدامات با هدف جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفان و تکمیل مستندات پرونده انجام شده است.

تشکیل پرونده برای دو متهم

عزیزی ادامه داد: دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با قطع درختان و قاچاق چوب دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رسیدگی به این پرونده در چارچوب ضوابط قانونی انجام خواهد شد و تعیین مسئولیت نهایی متهمان و مجازات احتمالی آنان بر عهده مراجع قضایی است.

تشدید نظارت بر عرصه‌های جنگلی خرم‌آباد

در ادامه این گزارش، محمد نریمانی نیز بر استمرار و تشدید پایش‌های شبانه‌روزی در مناطق بحرانی و جنگلی شهرستان تأکید کرده و خواستار برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با تخریب منابع طبیعی و قاچاق محصولات جنگلی شده است.

بر اساس اعلام منابع طبیعی شهرستان، پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف و هماهنگی میان یگان حفاظت، واحد حقوقی و دستگاه‌های انتظامی و قضایی در دستور کار قرار دارد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

هشدار به متخلفان و درخواست از شهروندان

افشین عزیزی با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان میراث طبیعی نسل‌های آینده، اعلام کرد مقابله با قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از شهروندان، جوامع محلی و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، تخریب عرصه‌های طبیعی، تصرف اراضی ملی یا قاچاق چوب و زغال، موضوع را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع، ۱۵۰۴ و ۱۳۹، به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

این عملیات بار دیگر اهمیت نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی زاگرس و همکاری مردم با نیروهای حفاظتی را در مقابله با تخریب منابع طبیعی یادآور می‌شود؛ چراکه حفاظت از درختان بلوط و جلوگیری از قاچاق چوب، علاوه بر صیانت از پوشش گیاهی، در حفظ تعادل زیست‌محیطی و سرمایه‌های طبیعی منطقه نیز نقش دارد.