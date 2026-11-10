به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اقدامات حفاظتی نیروهای منابع طبیعی اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حوزه لاکان شهرستان رشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی فردی شدند که اقدام به قطع غیرمجاز درختان جنگلی در اراضی ملی روستای عزیزکیان کرده بود.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت پس از چندین ساعت کمین و پایش منطقه، در عملیاتی غافلگیرانه متخلف را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت با بیان اینکه ادوات و ابزار مورد استفاده برای قطع درختان در این عملیات توقیف شد، گفت: چوب‌آلات کشف‌شده نیز به محل مربوطه انتقال یافت.

شفیعی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های جنگلی و قاچاقچیان چوب تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رشت با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، گشت‌های مستمر و اقدامات میدانی، با هرگونه قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب و تعرض به اراضی ملی برخورد می‌کنند.