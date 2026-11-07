جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقیف ۲۶ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده متخلفان در جریان اقدامات حفاظتی و نظارتی یک ماه گذشته در شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با تلاش نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی، گشت‌زنی‌های میدانی و همکاری مراجع قضایی انجام شده است.

وی افزود: تجهیزات توقیف‌شده متعلق به افرادی بوده که در تخریب یا تصرف غیرمجاز اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین حمل غیرمجاز چوب و زغال نقش داشته‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه با اشاره به محدوده اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: مناطق مختلف شهرستان تحت نظارت نیروهای منابع طبیعی قرار دارند و بخش‌های فیروزآباد و ماهیدشت نیز از جمله مناطق دارای اولویت در برنامه‌های حفاظتی و گشت‌های نظارتی هستند.

ولی‌پور ادامه داد: برخورد با هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی و تخلف در حوزه اراضی ملی در این مناطق با جدیت پیگیری می‌شود و اقدامات قانونی در برابر متخلفان در دستور کار قرار دارد.

وی درباره نوع تجهیزات توقیف‌شده گفت: این ادوات شامل بیل مکانیکی، تراکتور، وانت‌بار، موتورسیکلت و دیگر ماشین‌آلات و وسایلی است که در جریان عملیات حفاظتی و برخورد با متخلفان شناسایی و توقیف شده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه با تأکید بر ادامه نظارت‌ها در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: گشت‌زنی‌ها و اقدامات حفاظتی با تمرکز بر مناطق مختلف، به‌ویژه فیروزآباد و ماهیدشت، استمرار خواهد داشت.

ولی‌پور تأکید کرد: اجازه داده نمی‌شود افراد سودجو با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات، اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی را تخریب یا تصرف کنند.