به گزارش خبرنگار مهر، شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد کرم‌آباد در شهرستان شوط، در قالب طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس، با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، مجید رستگاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیران صنعت آب و برق و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بعد از ظهر چهارشنبه افتتاح شد.

در این مراسم، مجید رستگاری، مدیرعامل شرکت، آب منطقه ای آذربایجان غربی گزارشی از مشخصات، روند اجرا و ظرفیت‌های طرح ارائه کرد و به تشریح اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبی در افزایش بهره‌وری منابع آب و پشتیبانی از بخش کشاورزی منطقه پرداخت.

طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس در پایاب سد کرم‌آباد، در گستره‌ای بالغ بر ۵ هزار و ۱۷۶ هکتار اجرا شده است. برای اجرای این طرح، ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ارزش به‌روز آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

بهره‌برداری از این شبکه، با فراهم‌کردن زمینه استفاده بهینه از منابع آب، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری کشاورزی، افزایش تولید محصولات، تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال آذربایجان‌غربی خواهد داشت. همچنین توسعه اشتغال پایدار و بهبود معیشت کشاورزان از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این طرح زیربنایی است.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، خواستار پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه‌ها شد و بهره‌برداری از طرح‌های زیربنایی را زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه استان دانست.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای اجرای این پروژه، بر ضرورت قدردانی از همکاران و عوامل اجرایی مشارکت‌کننده در مراحل مختلف اجرای طرح تأکید کرد.

افتتاح شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد کرم‌آباد، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آبی شمال استان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رودخانه ارس است؛ طرحی که با پشتیبانی از تولید کشاورزی، تقویت اشتغال و بهبود معیشت بهره‌برداران، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه خواهد بود.