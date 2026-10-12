به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر دوشنبه در بازدید سرزده از محل اجرای سد سجادرود بابل، روند انجام مقدمات ساخت این سد و آخرین وضعیت اقدامات اجرایی آن را بررسی کرد.

وی در این بازدید، بر لزوم پیگیری مستمر پروژه‌های عمرانی استان تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق این طرح‌ها مطابق برنامه و ضوابط فنی و اجرایی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان در محل اجرای پروژه‌ها، رفع موانع احتمالی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت طرح‌های عمرانی را از الزامات اجرای مطلوب این پروژه‌ها برشمرد.

یونسی رستمی با اشاره به مشخصات فنی سد سجادرود بابل اظهار کرد: این سد مخزنی با ظرفیت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب طراحی شده است و امکان تنظیم سالانه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب را فراهم می‌کند.

وی افزود: سد سجادرود با ارتفاع ۷۰ متر، طول تاج ۳۵۰ متر و بدنه سنگریزه‌ای با رویه بتنی احداث خواهد شد.

استاندار مازندران تأمین آب شرب، بهبود حقابه کشاورزی و تأمین نیازهای زیست‌محیطی منطقه را از اهداف اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه ۲۴ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، ۱۰ میلیون مترمکعب برای بهبود حقابه کشاورزی و ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب برای تأمین نیازهای زیست‌محیطی منطقه در نظر گرفته شده است.

یونسی رستمی همچنین بر پیگیری روند اجرای پروژه و ضرورت فراهم شدن شرایط لازم برای پیشبرد عملیات ساخت سد سجادرود تأکید کرد.