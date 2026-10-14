ساخت سد سجادرود بابل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی سجادرود گفت: این سد با ارتفاع ۷۰ متر، طول تاج ۳۵۰ متر و ظرفیت مخزن ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب، امکان تنظیم سالانه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب را فراهم می‌کند.

داودیان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در استان مازندران اظهار کرد: با توجه به نقش محوری کشاورزی در اقتصاد منطقه و برنامه‌ریزی منابع آب تا افق ۱۴۳۰، اجرای پروژه‌های زیرساختی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن تأمین نیازهای آبی، خسارت‌های اجتماعی و ملکی به حداقل برسد و دغدغه مردم درباره جابه‌جایی سکونتگاه‌ها و آسیب به معیشت کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.

امید به رفع تنش آبی در بابل

مصطفی میرتبار فرماندار بابل در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد سجادرود با اشاره به مشکلات دیرینه تأمین آب در این شهرستان گفت: کاهش آبدهی چشمه‌ها در دوره‌های کم‌بارشی و خشک‌شدن بخشی از چاه‌های تأمین آب، ضرورت مهار روان‌آب‌ها در فصل‌های پربارش را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح ملی بتواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی شهرستان در حوزه آب را جبران کند و افزود: وعده اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی استاندار مازندران می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند.

حقوق مردم بالادست و پایین‌دست هم‌زمان تأمین شود

حسن نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت عدالت در اجرای طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: همان‌گونه که تأمین آب شرب و کشاورزی برای ساکنان پایین‌دست اهمیت دارد، مطالبات و حقوق مردم مناطق بالادست نیز باید شنیده و محقق شود.

وی با اشاره به مشکلات برخی ساکنان بالادست در دسترسی به آب شرب سالم افزود: بخشی از مردم این مناطق از آب شرب غیربهداشتی رنج می‌برند و لازم است در اجرای پروژه، برای رفع این مشکل نیز چاره‌اندیشی شود.

نتاج با قدردانی از حمایت استاندار مازندران از اجرای سد سجادرود ابراز امیدواری کرد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ضمن رفع کمبودهای زیرساختی بابل، زمینه پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی و رفاهی مردم منطقه را نیز فراهم کند.