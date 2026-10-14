به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای حمایت از بازاریان آسیب‌دیده از آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه با تأکید بر ضرورت حمایت متناسب با میزان خسارت از بازاریان آسیب‌دیده در آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و نهادهای حمایتی برای کاهش مشکلات کسبه و بازگشت آنان به چرخه فعالیت اقتصادی شد.

فرماندار عسلویه با اشاره به شناسایی ۸۱ واحد تجاری آسیب‌دیده اظهار کرد: حمایت از کسبه باید بر اساس ارزیابی کارشناسی و متناسب با میزان خسارت انجام شود و همه دستگاه‌های مسئول لازم است ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود را برای کمک به آسیب‌دیدگان به کار بگیرند.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی و معیشتی حادثه افزود: پشت هر واحد صنفی، معیشت خانواده‌ها و اشتغال تعدادی از نیروهای کار قرار دارد؛ بنابراین، تسریع در رسیدگی به مشکلات بازاریان، بررسی تسهیلات بانکی، امهال بدهی‌ها و امکان ایجاد فضای موقت برای ادامه فعالیت کسبه ضروری است.

فرماندار عسلویه همچنین خواستار مشارکت بانک‌ها، و نهادهای حمایتی در تأمین منابع موردنیاز شد و تأکید کرد: هدف از این جلسات، رفع موانع و دستیابی به راهکارهای عملی و قابل اجرا برای حمایت از بازاریان است.

پاسالار در پایان بر ضرورت تکمیل ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها، پیگیری مسائل مالیاتی و بیمه‌ای و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد

این نشست با حضور معاون اقتصادی استاندار بوشهر، مدیران امور مالیاتی، بیمه، بنیاد برکت و بنیاد علوی، شهردار عسلویه، مسئولان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مدیران بانک‌ها و نمایندگان بازاریان برگزار شد.

پیش از این نشست، معاون اقتصادی استاندار به همراه فرماندار عسلویه از محل حادثه بازدید کردند.