حمایت فوری از کسبه پاساژ آشنا سنندج در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر دوشنبه با حضور در پاساژ آشنا از مغازههایی که در پی آتشسوزی اخیر دچار خسارت شده بودند بازدید و با کسبه گفتوگو کرد.
وی در این بازدید اظهار داشت: ضروری است در کوتاهترین زمان بقایای آتشسوزی پاکسازی و مسیر برای آغاز دوباره فعالیت واحدهایی که آسیب ندیدهاند فراهم شود تا فشار اقتصادی بر خانوادهها کاهش یابد.
فرماندار سنندج از برگزاری نشست مشترک در روز چهارشنبه با حضور نمایندگان آتشنشانی، ادارات مالیاتی، بیمهها، بانکها و کسبه آسیبدیده خبر داد و افزود: در این جلسه تصمیمات عملیاتی برای تسریع در روند جبران خسارتها و پرداخت تسهیلات اتخاذ خواهد شد.
سجادی اعلام کرد: بانک کارآفرینی امید، بانک سپه و بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات مناسب به کسبه اعلام آمادگی کردهاند که اقدامی امیدبخش برای بازگشت این مجموعه به چرخه اقتصادی محسوب میشود.
وی با اشاره به لزوم تسریع در روند کارشناسی و کاهش بروکراسیهای اداری و قضائی، خاطرنشان کرد: بیمهها باید در سریعترین زمان نسبت به ارزیابی و پرداخت خسارت واحدهای تحت پوشش اقدام کنند.
فرماندار سنندج از شهرداری نیز خواست مسیرهای دسترسی به پاساژ را که بخشی از آن در تصرف دستفروشان است آزادسازی کند تا عملیات پاکسازی و حمل نخالهها به سرعت انجام گیرد.
سجادی با بیان اینکه در گذشته هشدارهای متعددی درباره ناایمن بودن این پاساژ به مالکان داده شده اما اقدام مؤثری صورت نگرفته است، گفت: این موضوع نیازمند پیگیری حقوقی و ورود دستگاه قضائی است.
وی تصریح کرد: در عین حال، در کوتاهمدت تلاش میکنیم با پرداخت تسهیلات و حمایتهای فوری روند عادیسازی فعالیت کسبه شتاب گیرد.
وی تأکید کرد: تمام دستگاهها موظفند در کنار کسبه باشند و در بعد حقوقی نیز با همکاری کارشناسان و مراجع قضائی، مقصران اصلی اعم از اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
نظر شما