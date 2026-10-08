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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

ابعاد آتش‌سوزی در مجتمع تجاری عسلویه بررسی شد

ابعاد آتش‌سوزی در مجتمع تجاری عسلویه بررسی شد

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حضور در محل آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌ شده و روند بررسی خسارت‌های این حادثه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با حضور در محل حادثه از مجتمع‌های تجاری آسیب‌ دیده بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با بازاریان و کسبه، در جریان وضعیت موجود و مسائل و مطالبات آنان قرار گرفت.

فرماندار عسلویه ظهر پنجشنبه در این بازدید گزارشی از روند وقوع حادثه، اقدامات انجام‌ شده برای مهار آتش و همچنین پیگیری‌های صورت‌ گرفته برای حمایت از کسبه و جبران خسارت‌های وارد شده ارائه کرد.

اسکندر پاسالار با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌ شده با مدیریت بحران کشور و استان بوشهر اظهار کرد: اقدامات و هماهنگی‌های اولیه برای پیگیری موضوع انجام شده است و در ادامه نیز برای بررسی دقیق‌تر مسائل و مطالبات کسبه، جلسه‌ای با نمایندگان بازاریان برگزار خواهد شد.

پاسالار افزود: تلاش می‌شود با جمع‌بندی مطالبات و بررسی ابعاد خسارت، موضوع از مسیرهای قانونی و در هماهنگی با دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

کد مطلب 6971914

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