به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از آمادگی کامل هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در هفدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی (COP-۱۷) در کشور ارمنستان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت بی‌بدیل این رویداد تصریح کرد که برای نخستین بار است که سفر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این سطح در اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی انجام می‌شود. حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه والای تنوع زیستی و حفاظت از آن در نگاه دولت و قرار گرفتن آن در صدر اولویت‌های کلان کشور است.

ظهرابی با تأکید بر جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی حفظ تنوع زیستی کشور، به طور ویژه موضوعات مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی را دنبال می‌کند تا با برنامه‌ریزی‌های راهبردی، تحول چشمگیری در این مرجعیت شکل بگیرد و جایگاه ایران در مجامع جهانی تقویت شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان به دستاوردهای مدیریتی دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: در این دولت، برای نخستین بار برنامه اقدام ملی تنوع زیستی کشور با مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراجع علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شده است. همچنین سومین سند راهبردها و برنامه اقدام ملی هم راستا با چهارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ- مونترال، برای مدیریت تنوع زیستی و آیین‌نامه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تدوین شده است که انسجام کم‌نظیری را در مدیریت کلان زیست‌محیطی کشور ایجاد می‌کند.

وی در خصوص آمادگی‌های پیش از سفر خاطرنشان کرد: پیش از این سفر، در نشست مشترک نمایندگان دستگاه‌های عضو کنوانسیون تنوع زیستی و مراجع دانشگاهی، اسناد قابل طرح در COP-۱۷ بررسی و در اختیار تیم حاضر در این نشست قرار گرفته است. علاوه بر حضور رئیس‌جمهور محترم و مقام عالی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست سران، در روزهای مختلف اجلاس متناسب با موضوعات تخصصی، نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو شورای مدیریت مرجعیت تنوع زیستی و نخبگان دانشگاهی حضور دارند که این هم‌افزایی فرابخشی، بازتاب‌دهنده عزم راسخ کشور برای پیگیری مطالبات زیست‌محیطی در سطح بین‌المللی است.