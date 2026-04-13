  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

نامه ایران به کنوانسیون تنوع زیستی؛ درخواست محکومیت جنگ

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارسال نامه‌ای رسمی به دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی با محوریت محکومیت جنگ و آثار مخرب آن بر تنوع زیستی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی با اشاره به این اقدام دیپلماتیک بیان کرد: در این نامه، نقض آشکار مفاد کنوانسیون تنوع زیستی، ملاحظات حقوق بشری و اهداف چارچوب جهانی تنوع زیستی «کونمینگ ـ مونترال» از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: در این مکاتبه، از دبیر اجرایی کنوانسیون درخواست شده است تا در هفدهمین اجلاس متعاهدین، بیانیه‌ای رسمی در محکومیت این جنگ و پیامدهای زیست‌محیطی آن صادر شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت جهانی تنوع زیستی ایران تصریح کرد: تنوع زیستی کشور بخشی از دو نقطه داغ جهانی به شمار می‌رود و هرگونه تهدید یا تخریب آن، صرفاً یک مسئله ملی نیست، بلکه تهدیدی در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6800306
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها