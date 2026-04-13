نامه ایران به کنوانسیون تنوع زیستی؛ درخواست محکومیت جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی با اشاره به این اقدام دیپلماتیک بیان کرد: در این نامه، نقض آشکار مفاد کنوانسیون تنوع زیستی، ملاحظات حقوق بشری و اهداف چارچوب جهانی تنوع زیستی «کونمینگ ـ مونترال» از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: در این مکاتبه، از دبیر اجرایی کنوانسیون درخواست شده است تا در هفدهمین اجلاس متعاهدین، بیانیه‌ای رسمی در محکومیت این جنگ و پیامدهای زیست‌محیطی آن صادر شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت جهانی تنوع زیستی ایران تصریح کرد: تنوع زیستی کشور بخشی از دو نقطه داغ جهانی به شمار می‌رود و هرگونه تهدید یا تخریب آن، صرفاً یک مسئله ملی نیست، بلکه تهدیدی در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.