به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، با بیان اینکه تغییر کاربری زیستگاه‌ها مهم‌ترین تهدید تنوع زیستی کشور است، افزود: ایران با وجود داشتن یک درصد خاک جهان، بیش از ۵۴ هزار گونه شناسایی‌شده را در خود جای داده است و تنوع زیستی در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم تعریف می‌شود و ایران با وجود دارا بودن تنها یک درصد از خاک جهان، بیش از ۵۴ هزار گونه شناسایی شده را در خود جای داده است.

وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی از سال ۱۳۷۵، گفت: پروتکل ناگویا و پروتکل ایمنی زیستی از ارکان مهم این کنوانسیون به شمار می‌روند.

ظهرابی ، دیپلماسی محیط‌زیست و فعالیت‌های بین‌المللی، برنامه‌های مقابله با خشکسالی، سازگاری با تغییرات اقلیمی، افزایش تاب‌آوری مناطق و تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض را از مهم‌ترین اقدامات معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست برشمرد.