محمد عینی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: جشن بزرگ میلاد بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۲۰ با حضور آقایان در زینبیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم، استاد کلامی، رسولی، شبیری، حاج غلامرضا عینی‌فرد و جمعی دیگر از مداحان برجسته استان حضور خواهند داشت و با مدیحه‌سرایی و اجرای برنامه‌های هنری، به تبیین جایگاه والای حضرت زینب(س)، سیره آن بانوی بزرگوار و نقش ایشان در پاسداری از نهضت عاشورا خواهند پرداخت.

مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان با اشاره به برگزاری جشن ویژه بانوان خاطرنشان کرد: این مراسم نیز با حضور بانوان و مولودی‌خوانی استاد مرتضی حیدری، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در زینبیه اعظم برگزار می‌شود.

پذیرایی از ۱۰ هزار نفر در جشن میلاد حضرت زینب(س)

عینی‌فرد با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های زینبیه اعظم زنجان گفت: این مجموعه هر سال افتخار میزبانی و پذیرایی از نزدیک به ۱۰ هزار نفر از شهروندان و محبان اهل‌بیت(ع) را در جشن میلاد حضرت زینب کبری(س) دارد و خدمت‌رسانی به ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت، مایه افتخار خادمان این مجموعه است.

وی با تشریح برنامه‌های جانبی این جشن افزود: تجلیل نمادین از دو نفر از پرستاران در مراسم ویژه بانوان پیش‌بینی شده است. همچنین بانوان محله زینبیه با حضور در یکی از بیمارستان‌های شهر زنجان، ضمن اهدای گل و هدایای متبرک، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند پرستاران و کادر درمان در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در روزهای تهاجم آمریکایی ـ صهیونیستی، قدردانی خواهند کرد.

۲۳۰ شب خدمت‌رسانی موکب زینبیه اعظم زنجان در تجمعات شبانه

مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های موکب این مجموعه اظهار کرد: موکب زینبیه اعظم با مشارکت بانوان بسیجی محله، بیش از ۲۰۰ شب است که در تجمعات شبانه حضور فعال دارد و با توزیع چای، شربت و پذیرایی از حاضران، به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: هم‌زمان با جشن میلاد حضرت زینب(س)، برنامه پذیرایی از مردم در سبزه‌میدان زنجان با تدارک ویژه‌تر و توزیع شیرینی و شکلات برگزار خواهد شد.

عینی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی زینبیه اعظم زنجان گفت: سابقه این مکان مذهبی که به همت و از طریق وقف یک بانوی زنجانی برای برگزاری مراسم عزاداری و بزرگداشت اهل‌بیت(ع) شکل گرفته، به بیش از ۴۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.

وی افزود: زینبیه اعظم در طول تاریخ به‌واسطه جایگاه مذهبی، اعتقادات مردم و ارادت آنان به حضرت زینب کبری(س)، از احترام ویژه‌ای در میان مردم زنجان برخوردار بوده است.

مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان با اشاره به جایگاه این مجموعه در برگزاری آیین‌های مذهبی استان تصریح کرد: همانند حسینیه اعظم زنجان، زینبیه اعظم نیز هر سال میزبان یکی از بزرگ‌ترین دسته‌های عزاداری کشور در روز دوازدهم محرم است که با حضور گسترده صدها هزار نفر از عزاداران برگزار می‌شود.

عینی‌فرد با اشاره به باورهای مذهبی و توسل مردم به حضرت زینب(س) خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم زنجان با حضور در این مکان مقدس و توسل به بانوی بزرگ کربلا، تجربه‌های معنوی خود را بازگو می‌کنند و زینبیه اعظم همچنان جایگاهی ویژه در باورها و سنت‌های مذهبی مردم این استان دارد.