به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از سیل‌بندها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی ایذه اظهار کرد: برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از وقوع سیل سنگین در ایذه، یکی از مباحث مطرح، ورود آب از طریق دره‌های اطراف شهر است و با توجه به ساخت‌وسازهای انجام‌شده، هم‌اکنون چهار دره داریم که آب را مستقیماً به سمت شهر هدایت می‌کنند.

وی افزود: اولین کاری که باید انجام شود، دنبال کردن موضوع آبخیزداری است تا با ایجاد حفراتی، میزان آب ورودی به شهر کاهش یابد و از شدت، سرعت و حجم آن کاسته شود.

وی توضیح داد: در این زمینه با مشاور قرارداد بسته شده و منابع طبیعی نیز پای کار آمده است؛ اما امکانات فعلی کافی نیست و دست‌اندرکاران باید تجهیزات خود را بسیج کنند تا به تعداد قابل‌توجهی حفرات مورد نیاز ایجاد شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: هدف نهایی این است که از ورود آب به شهر تا جای ممکن جلوگیری شود و بتوانیم با مدیریت صحیح مسیل‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری، از وقوع سیل سنگین در ایذه پیشگیری کنیم.