به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بنای تاریخی اشکفت سلمان اظهار کرد: بازدید از شهر تاریخی ایذه که یکی از نقاط تمدنی ماست و تاریخ و تمدن دیرپایی دارد، برای بررسی موضوع پیشگیری از وقوع سیل سنگین انجام شد تا پس از بازدید میدانی، جلسه مدیریت بحران برگزار شود.

وی با اشاره به بازدید از این محوطه تاریخی افزود: از محلی تاریخی بازدید داشتیم که قدمت آن به سال‌ها پیش از میلاد برمی‌گردد و حیف است که چنین نقطه‌ای که از لحاظ تاریخی قدمت قابل‌توجهی دارد، به صورت مطلوب ساماندهی نشود.

وی توضیح داد: با سازمان میراث فرهنگی صحبت کرده‌ایم و هر بخشی که در استان لازم باشد انجام می‌شود و در صورت نیاز، از تهران نیز پیگیری خواهیم کرد تا آثار برجسته نقش‌بسته بر روی کوه‌ها که حکایت از تمدن کهن این سرزمین دارد، به درستی حفظ شود.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که پیگیری خواهد شد، ساماندهی این نقطه تاریخی از طریق وزارت میراث فرهنگی است و با وزیر مربوطه صحبت خواهیم کرد و همراه با نماینده مردم، این کار را دنبال خواهیم کرد.