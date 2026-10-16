به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نظریه مقاومت؛ گفتمان عقلانیت در برابر اباحه‌گری» اثری پژوهشی است که با بررسی مبانی نظریه مقاومت و فلسفه سیاسی غرب، به تبیین تفاوت‌های این دو گفتمان در حوزه‌های مختلف اندیشه سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.

این کتاب موضوعاتی همچون آزادی، عقلانیت، جایگاه انسان، نسبت فرد و جامعه و مبانی حکمرانی را در چارچوب مقایسه نظریه مقاومت و لیبرال‌دموکراسی بررسی می‌کند. همچنین مفاهیمی همچون حکومت الهی، قدرت، توحید و خدامحوری، مردم‌سالاری دینی و اقتصاد اسلامی از دیگر محورهای مورد توجه نویسنده در این اثر است.

کتاب «نظریه مقاومت؛ گفتمان عقلانیت در برابر اباحه‌گری» در چهار فصل تدوین شده است. فصل نخست به تبیین نظریه مقاومت اختصاص دارد و در فصل دوم، نظریه لیبرال‌دموکراسی بررسی می‌شود. در فصل سوم، این دو نظریه به‌صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شده‌اند و فصل چهارم به بررسی نظریه مقاومت از منظر امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد.

در فصل پایانی کتاب، موضوعاتی همچون منطق و هدف مقاومت، دولت مقاومت، انواع مقاومت، عوامل پایداری و عوامل تضعیف‌کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش با تمرکز بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، به تبیین مبانی و مؤلفه‌های نظریه مقاومت در اندیشه سیاسی آنان می‌پردازد.

کتاب «نظریه مقاومت؛ گفتمان عقلانیت در برابر اباحه‌گری» نوشته سید یحیی حسینی، در ۷۸ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه، در چاپ نخست سال ۱۴۰۵ از سوی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای مطالعه معرفی کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی https://rbo.ir/__a-4669.aspx مراجعه کنند. همچنین امکان تهیه نسخه کتاب از طریق فروشگاه اینترنتی به نشانی https://pbshop.ir/__p-p-769.aspx فراهم است.