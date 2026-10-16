به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسینی میرامینی، در خطبه‌های نماز جمعه پیشوا، با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اظهار کرد: هرگونه توافق جدید تنها بر پایه اجرای کامل شروط و مفاد معاهده اسلام‌آباد امکان‌پذیر است و ایران زیر بار باج‌خواهی و مطالبات زیاده‌خواهانه واشنگتن نخواهد رفت.

امام جمعه پیشوا با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با جبهه استکبار تصریح کرد: برخی می‌پرسند آیا جنگ رخ می‌دهد یا خیر؛ پاسخ روشن این است که ما هم‌اکنون در دل جنگ قرار داریم و از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، تقابل همه‌جانبه علیه ملت ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز، کاهش تردد دریایی در این آبراه را نشانه‌ای از تأثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار انرژی دانست و درباره پیامدهای آن برای کشورهای غربی سخن گفت.

میرامینی همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: به گفته وی، دانشمندان و نخبگان نیروهای مسلح به فناوری هدف‌گیری اهداف متحرک دریایی دست یافته‌اند و نیروهای مسلح در برابر هرگونه تجاوز احتمالی، پاسخ قاطع خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای گفت: همکاری‌های ریلی، فرودگاهی و ترانزیتی با کشورهای همسایه می‌تواند ظرفیت مناسبی برای واردات و صادرات کالاهای راهبردی فراهم کند.

امام جمعه پیشوا همچنین با اشاره به تحولات یمن، فعالیت‌های قرآنی و برنامه‌های فرهنگی شهرستان، بر ضرورت تقویت تدبر در آیات قرآن و افزایش هماهنگی میان تشکل‌های قرآنی تأکید کرد.

میرامینی در پایان از افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایرانی و موضع مجید مجیدی، کارگردان سینما، در جشنواره فیلم پوسان قدردانی کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در سوم آذرماه خبر داد.