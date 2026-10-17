 نتایج نهایی آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار شد.

همچنین آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افراد دارای حدنصاب لازم در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار شد.

نتایج نهایی چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است.