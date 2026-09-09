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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

نتایج مرحله کتبی آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

نتایج مرحله کتبی آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

نتایج آزمون کتبی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

نتایج آزمون کتبی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در برخی از رشته ها به صورت حضوری و در برخی دیگر به صورت الکترونیک و سایر روش های آزمونی است.

و آزمون های شفاهی ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6942192

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