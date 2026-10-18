پیشرفت ۸۰ درصدی فاز نخست آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام قدمی صبح یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر و طرح‌های کلان حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات، پیشرفت فیزیکی و چالش‌های اجرایی پروژه‌های آبرسانی و سدسازی استان ارائه کرد.

وی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های آبرسانی به لیکک، اراضی دهدشت غربی، چهار شهر کهگیلویه، دشت‌های کشاورزی جنوب استان و سد تنگ‌سرخ، گفت: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها لزوماً با اعتبارات تخصیص‌یافته تناسب مستقیم ندارد و بخشی از منابع دریافتی صرف خرید تجهیزات، تملک اراضی، تسویه مطالبات پیمانکاران و پرداخت هزینه‌های قانونی می‌شود.

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با میزان نقدینگی تناسب مستقیم ندارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تفاوت میان اعتبارات تخصیصی و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی براساس عملیات اجرایی انجام‌شده و کار نصب‌شده در محل پروژه محاسبه می‌شود؛ بنابراین خرید تجهیزات و لوله، تا پیش از نصب، در شاخص رسمی پیشرفت فیزیکی منعکس نمی‌شود.

قدمی افزود: هزینه‌های تملک اراضی، مالیات بر ارزش افزوده، کسورات قانونی و تنزیل اسناد خزانه نیز از عواملی هستند که میزان نقدینگی واقعی در اختیار دستگاه اجرایی را کاهش می‌دهند.

وی با اشاره به وجود قراردادهای خرید لوله به ارزش ۷۵ میلیارد تومان و بیش از ۸۰ میلیارد تومان مطالبات معوق بیان کرد: در مقطعی به دلیل شرایط خاص و جنگ، سه نوبت فراخوان و مناقصه خرید لوله برگزار شد، اما متقاضی برای شرکت در مناقصه حضور نیافت.

پیشرفت ۴۱ درصدی طرح آبرسانی به اراضی دهدشت غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در تشریح آخرین وضعیت طرح تأمین و انتقال آب اراضی دهدشت غربی گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۳۷ درصد به ۴۱ درصد رسیده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح تخصیص یافت و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۸.۵ میلیارد تومان آن همچنان در چرخه اداری قرار دارد.

قدمی با اشاره به تغییر پیمانکار پروژه عنوان کرد: قرارداد قبلی به دلیل شرایط پیش‌آمده خاتمه یافت و پس از انتخاب پیمانکار جدید، قراردادی به ارزش یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شد که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات برای تسویه مطالبات پیمانکار قبلی و بخشی نیز به‌عنوان پیش‌پرداخت پیمانکار جدید اختصاص یافت. همچنین ۱۲۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای این پروژه جذب و تجهیزات بند آبگیر به‌طور کامل خریداری شده است.

سد تنگ‌سرخ با مطالبات انباشته و چالش تملک اراضی روبه‌رو است

قدمی درباره آخرین وضعیت سد مخزنی تنگ‌سرخ اظهار کرد: مجموع اعتبار تخصیصی سال ۱۴۰۴ این پروژه ۴۹۳.۵ میلیارد تومان بود که ۴۵۴ میلیارد تومان آن ابلاغ و ثبت شد. همچنین ۸۵.۹ میلیارد تومان از تخصیص‌ها همچنان در انتظار واریز به حساب است.

وی افزود: از اعتبارات تأمین‌شده، ۳۴۷ میلیارد تومان نقدینگی فراهم شد؛ این در حالی است که پیش از سفر، ۳۷۰ میلیارد تومان به پیمانکار بدهکار بودیم و اکنون نیز نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات انباشته وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پیشرفت فیزیکی سد تنگ‌سرخ از ۴۶ درصد در زمان سفر به ۵۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هزینه‌های تملک اراضی گفت: این پروژه برای تملک به اعتباری در حدود ۲ تا ۲.۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و کارشناسی و تملک ۵۵ هکتار از اراضی نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌طلبد.

قدمی از بارگذاری مناقصه‌ای به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان در سامانه ستاد برای احداث جاده‌های دسترسی جایگزین خبر داد و افزود: این مسیرها برای دسترسی روستاهایی پیش‌بینی شده‌اند که با آبگیری سد به زیر آب می‌روند.

حفاری تونل ۴۲۰۰ متری انتقال آب یاسوج ادامه دارد

وی در تشریح آخرین وضعیت سامانه انتقال آب شرب یاسوج از سد تنگ‌سرخ گفت: پیمانکار این پروژه در فروردین‌ماه با برآورد اولیه ۲.۵ هزار میلیارد تومان انتخاب شد که با احتساب ضرایب تعدیل، هزینه آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد.

قدمی افزود: اعتبار این طرح در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۶۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین برای تأمین مالی پروژه از ظرفیت تسهیلات ماده ۵۶ استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان، بانک رفاه کارگران تعهد پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ این طرح را پذیرفت و مکاتبات و فرایندهای بانکی آن نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به فعالیت سه جبهه کاری در این پروژه گفت: مسیر انتقال آب شامل دو تونل به طول یک‌هزار و چهار هزار و ۲۰۰ متر است و حفاری تونل بلندتر از دو سمت با استفاده از تجهیزات ویژه دنبال می‌شود. عملیات مسیرسازی خط انتقال نیز در جریان است.

پیشرفت ۹۱.۳ درصدی آبرسانی به لیکک

قدمی با اشاره به طرح انتقال آب به شهر لیکک و روستاهای مسیر در شهرستان بهمئی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۸۱ درصد در ابتدای دولت و ۹۰ درصد در زمان سفر، به ۹۱.۳ درصد رسیده است.

وی افزود: از ۷۰ میلیارد تومان تخصیص اخیر، ۳۷.۸ میلیارد تومان شامل ۱۵ میلیارد تومان اسناد خزانه و ۲۲.۸ میلیارد تومان نقدینگی به حساب پروژه واریز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مجموع اعتبار ابلاغی این طرح ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تاکنون بیش از ۲۳۸ میلیارد تومان آن وصول شده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر روند پیشرفت پروژه گفت: بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۴ در قالب اسناد خزانه تأمین شد که با تنزیل حدود ۴۰ درصدی، ارزش واقعی آن کاهش یافت. افزون بر این، هزینه‌های تملک، مشاوره و مالیات و همچنین تسویه ۱۲۴ میلیارد تومان مطالبات معوق پیمانکاران، بر میزان نقدینگی قابل استفاده برای عملیات اجرایی اثر گذاشت.

پیشرفت ۶۳ درصدی آبرسانی به دشت امامزاده جعفر

قدمی در ادامه به طرح آبرسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، خان‌احمد، باشت، دشت‌مور و لیشتر اشاره کرد و گفت: مجموع اعتبارات سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ این طرح حدود ۷۶۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه طرح‌ها ابلاغ شد که ۳۶۸ میلیارد تومان آن به پیمانکاران پرداخت شد. در سال ۱۴۰۵ نیز اعتبارات دیگری برای ادامه عملیات اجرایی اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه پیشرفت کلی طرح در زمان سفر ۲۸ درصد بود، اظهار کرد: فاز نخست طرح آبرسانی به دشت خان‌احمد پیش‌تر تکمیل شده و پیشرفت پروژه دشت امامزاده جعفر نیز از ۱۵ درصد به ۶۳ درصد رسیده است.

وی افزود: بخشی از اراضی این دشت اکنون زیر کشت رفته و کشاورزان منطقه از اجرای طرح بهره‌مند شده‌اند.

قدمی با اشاره به گستردگی این پروژه‌ها عنوان کرد: به‌طور میانگین برای هر یک درصد پیشرفت فیزیکی این مجموعه طرح‌ها، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

فاز نخست آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه ۸۰ درصد پیشرفت دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد درباره طرح آبرسانی از سد کوثر به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده گفت: پیشرفت فیزیکی کل پروژه از ۴۶ درصد در زمان سفر به ۵۲.۴ درصد رسیده است، اما فاز نخست آن که حدود ۷۰ درصد از کل طرح را شامل می‌شود، به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: اعتبار مصوب این پروژه در سال نخست ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال دوم ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین از ۱۶۸.۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی اخیر، حدود ۵۹.۹ میلیارد تومان شامل ۳۹.۹ میلیارد تومان نقدینگی و مابقی در قالب اسناد، به حساب پروژه واریز شده است.

قدمی ادامه داد: ابلاغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز در چرخه اداری خزانه قرار دارد و پیگیری برای وصول آن ادامه دارد.

وی با تشریح مشخصات فنی فاز نخست گفت: خط انتقال آب از سد کوثر تا مخزن شهر دهدشت به طول ۲۸ کیلومتر به‌طور کامل اجرا شده، مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی وارد مدار شده و سازه دو ایستگاه پمپاژ نیز تکمیل شده است. همچنین تمام الکتروموتورها و پمپ‌های مورد نیاز این مرحله خریداری شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: فاز نخست این پروژه ظرفیت تکمیل و بهره‌برداری رسمی در همین دولت را دارد، مشروط بر اینکه اعتبارات مصوب به‌موقع تأمین شود؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش تنش آبی شهرهای کهگیلویه نقش مؤثری داشته باشد.