به گزارش خبرنگار مهر، اسلام قدمی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت جذب اعتبارات پروژههای آبی استان، اظهار کرد: تاکنون ۲۱۳ میلیارد تومان اعتبار به حساب شرکت آب منطقهای واریز شده است.
وی افزود: از مجموع اعتبارات تخصیصی، ۲۹۹.۳ میلیارد تومان باقی مانده که حدود ۱۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به تملک اراضی و پرداخت خسارتها است.
معاون شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان از این اعتبارات برای پروژه تنگ سرخ اختصاص یافته است، گفت: با اولویتبندی پیمانکاران و برنامهریزی انجامشده، ۱۵۵ میلیارد تومان دیگر تا پایان مردادماه جذب خواهد شد.
قدمی با اشاره به روند اجرای طرحهای آبرسانی استان تصریح کرد: ۴۲ میلیارد تومان اعتبار به پروژه آبرسانی به چهار روستا و دشت اختصاص یافته و هماکنون سه پیمانکار در این پروژه مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: مناقصه خرید شیرآلات، اتصالات و تجهیزات اندازهگیری نیز در ابتدای مردادماه برگزار میشود و همچنین مناقصه خرید بخشی از تجهیزات به ارزش یک میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
معاون شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی موانع اجرایی افزود: اختلال در سامانه ستاد و مشکلات بانکی برای دریافت ضمانتنامه، روند اجرای برخی مناقصات را با دشواری مواجه کرده، اما پیگیریها برای رفع این موانع ادامه دارد.
قدمی همچنین از انعقاد قرارداد ۴۷۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژههای جدید خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹.۵ میلیارد تومان از این قرارداد به صورت بازگشایی اعتبار انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه آب استان حدود ۲۲ همت اعتبار نیاز است، اظهار کرد: بخشی از این منابع از محل مصوبات سفر رئیسجمهور تأمین خواهد شد.
در این نشست، مسئولان استانی بر تسریع در جذب اعتبارات، رفع موانع اجرایی و ارائه گزارشهای هفتگی از روند پیشرفت پروژهها به استاندار و فرمانداران تأکید کردند.
همچنین بر اخذ فصل مشترک برای پروژه آبرسانی به دشت غربی و چهار شهر به عنوان یکی از الزامات تکمیل عملیات اجرایی تأکید شد و از مصوبه شورای تأمین برای تسریع در اجرای پروژه آبرسانی باشت نیز قدردانی شد.
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