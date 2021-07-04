اعتبارات شهرستان کهگیلویه رشد۷۷ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهابی فر عصر یکشنبه در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان کهگیلویه افزود: باید پروژههای نیمه تمام بالای ۷۰ درصد و پروژههای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرند.
وی با بیان اینکه باید از خرد کردن اعتبارات پرهیز شود، گفت: از ۷۶۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به استان، سه درصد اعتبارات نفت و گاز، آب و راه روستایی و ویژه ورزش در بین ۹ شهرستان از منابع مختلف شهرستانی است.
شهابی فر افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بحث محرومیت زدایی مصوب شده که به زودی برای ۹ شهرستان توزیع خواهد شد.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه برای طرحهای ملی و استانی اعتبارات خوبی در نظر گرفته شد که جاده پاتاوه به دهدشت، بافت تاریخی دهدشت، پمپاژ دشت کلاچو، آبرسانی دهدشت غربی، آبرسانی به چهار شهر و فاضلاب دهدشت از جمله این پروژهها هستند.
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