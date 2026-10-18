آغاز به کار انجمن سپک تاکرای آسیای مرکزی با محوریت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحلیم کادر رئیس فدراسیون آسیایی سپک تاکرا رسماً آغاز به کار انجمن سپک تاکرای آسیای مرکزی را با محوریت دو عضو ایرانی اعلام کرد.

بر این اساس سهراب آزاد رئیس پیشین انجمن سپک تاکرای ایران و نایب‌رئیس کنونی فدراسیون آسیا به عنوان رئیس این انجمن منطقه‌ای برای دوره دو ساله (۲۰۲۹-۲۰۲۷) منصوب شد.

همچنین علی فولادی‌راد بنیانگذار سپک تاکرای ایران و رئیس کمیته اجرایی فدراسیون آسیایی به‌عنوان دبیرکل انجمن سپک تاکرای آسیای مرکزی معرفی شد.

در حال حاضر و با تلاش‌هایی که از قبل توسط این افراد انجام شده بود، رشته سپک تاکرا در کشورهای افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان راه‌اندازی شده است.