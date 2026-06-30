به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک پس از برگزاری چندین دور نشست کارشناسی و تخصصی با فدراسیونهای کاندید اعزام و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، فهرست نهایی رشتههای اعزامی کاروان ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را به همراه تعداد ورزشکاران اعزامی هر رشته نهایی کرد.
بر این اساس، کاروان ایران با ترکیبی متشکل از ۲۸۲ ورزشکار در ۳۹ رشته شامل ۱۹۱ نفر در بخش مردان و ۹۱ نفر در بخش زنان، در این دوره بازی های آسیایی شرکت می کند.
بیستمین دوره بازی های آسیایی طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا برگزار می شود. ثبت نام ۲۸۲ ورزشکار ایران توسط کمیته ملی المپیک در درگاه رسمی ثبتنام ستاد برگزاری بیستمین دوره بازیهای آسیایی در حال انجام است.
کاروان روزش ایران با نام شهدای مدرسه شجره طیبه «فرشتههای میناب» در بازی های آسیایی حاضر خواهد شد.
بررسیهای دقیق فنی، ارزیابی عملکرد فدراسیونها، وضعیت آمادگی ورزشکاران، شانس کسب موفقیت در رقابتها و همچنین در نظر گرفتن سیاستهای کلان اعزام کاروان ورزشی کشور ، مبنای تصمیم گیری برای نهایی کردن ترکیب اعزامی به ژاپن بوده است.
بر این اساس رشته هایی مانند والیبال زنان، هندبال زنان و مردان و سپک تاکرا در فهرست کاروان ایران جایی ندارند.
نام رشته ۳۹ رشته حاضر در کاروان ایران و همچنین ورزشکاران مرد و زن هر یک از آنها را می توانید از اینجا بخوانید.
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