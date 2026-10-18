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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

جزئیات پرونده آزار جنسی زن ایرانی در سفر به ترکیه

جزئیات پرونده آزار جنسی زن ایرانی در سفر به ترکیه

در پی شکایت زن ۳۳ ساله از آزار جنسی در جریان سفر به ترکیه، پلیس آگاهی تهران متهم این پرونده را شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی شکایت زنی ۳۳ ساله مبنی بر آزار و اذیت جنسی در جریان سفر به ترکیه، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم را آغاز کردند.

وی گفت: به گفته شاکی، وی از طریق اینستاگرام با یک تور مسافرتی آشنا شده بود، اما پس از جا ماندن از گروه در مرز، فردی که خود را مدیر تور معرفی می‌کرد، به بهانه نبود اتاق در هتل، او را به انتظار تا روز بعد وادار کرد. شاکی مدعی شد پس از مصرف نوشیدنی ارائه‌شده از سوی این فرد، بیهوش شده و پس از به هوش آمدن متوجه آزار جنسی شده است.

نثاری افزود: کارآگاهان با اقدامات فنی، بررسی تماس‌های تلفنی و تحقیقات میدانی، محل اختفای متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی در پایان گفت: متهم در جریان تحقیقات به اتهام انتسابی اعتراف کرد و پس از تکمیل اقدامات پلیسی، به همراه پرونده و مستندات برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6981748
مهسا حيدری توچائی

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