بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر در اعتراضات فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان و پس از تظاهرات سراسری روز شنبه که گروه‌های جلیقه‌زرد نیز در آن حضور داشتند، حدود ۱۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس گفت شمار زخمی‌ها هنوز نهایی نشده و تحقیقات برای شناسایی عاملان خشونت‌ها ادامه دارد. صدها واحد تجاری نیز متحمل خسارت‌های قابل‌توجه شده‌اند.

بر اساس آمار وزارت کشورفرانسه، ۵۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه و از جمله ۱۱۰ هزار نفر در پاریس در تظاهرات شرکت کردند؛ اما برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند.

این تجمعات با حضور گروه‌های جلیقه‌زرد، اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و کشاورزان برگزار شد. در حالی که راهپیمایی اصلی پاریس بدون حادثه عمده پایان یافت، در حاشیه تظاهرات در چندین شهر درگیری، آتش‌سوزی و غارت رخ داد.

در پاریس، یک معترض در بلوار ماژنت جان باخت. پلیس مدعی شد این فرد دچار ایست قلبی‌تنفسی شده بود. روزنامه فرانسوی «لو پاریزین» نیز گزارش داد که در شهر سن‌اتین، بر اثر اصابت نارنجک پلیس به یک نوجوان ۱۷ ساله، دست او قطع شده است.

پلیس پاریس از بازداشت ۸۵۵ نفر خبر داد. دادستان‌ها نیز به‌طور جداگانه شمار بازداشت‌شدگان را ۷۲۰ نفر اعلام کردند که ۵۱۷ نفر از آنان در بازداشت به سر می‌بردند؛ با این حال، تأکید شد که آمارها هنوز نهایی نشده‌اند.

در شهر لیموژ، آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری را ویران کرد. همچنین در شهرهای مارسی، لیون و بوردو، مغازه‌ها غارت و ساختمان‌ها تخریب شدند.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه قرار است ساعت ۱۹ روز یکشنبه به وقت محلی ریاست نشست اضطراری میان‌وزارتی را برعهده بگیرد. بررسی پیامدهای اقتصادی، مسائل بیمه‌ای و پیگیری قضایی حوادث از محورهای این نشست است. او همچنین با شهرداران پاریس، مارسی و لیون دیدار خواهد کرد؛ مقاماتی که خواستار توضیح درباره میزان نیروهای پلیس و نحوه مدیریت ناآرامی‌ها شده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری ب‌اف‌ام‌تی‌وی، یائل براون‌پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه در حال بررسی تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره این حوادث است و قرار است روز سه‌شنبه با رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی دیدار کند.

لوکورنو جریان «چپ افراطی» را مسئول خشونت‌ها دانست، در حالی که برخی چهره‌های مخالف از شیوه عملکرد پلیس انتقاد کردند. مارین تونده‌لیه، سیاستمدار حزب سبزها نیز خواستار استعفای وزیر کشور شد.

الکساندر بومپار، مدیرعامل شرکت خرده‌فروشی کارفور، اعلام کرد بیش از ۵۰ فروشگاه این شرکت آسیب دیده‌اند و میزان خسارت‌ها به چند میلیون یورو می‌رسد.