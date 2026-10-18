سرمربی چادرملو: در ابتدای فصل شوک بدی به ما وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان عصر یکشنبه ۲۶ مهر در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن اظهار کرد: از هواداران تشکر می‌کنم که به اصفهان آمدند و ما را تشویق کردند؛ ذوب‌آهن تیم بااصالتی است که در همه ادوار لیگ حضور داشته است.



وی افزود: تقابل سختی بود که با تغییر در کادرفنی ذوب‌آهن به فاصله ۲ روز قبل از بازی سخت تر شد؛ به ویسی خسته‌نباشید می‌گویم، ربیعی دوست کاربلد من است.



اخباری تصریح کرد: نیمه‌اول شرایط ۵۰-۵۰ بود، در نیمه دوم با تغییراتی که داشتیم سوار بازی شدیم، دوباره بازی‌ها فشرده خواهد شد و باید با ریکاوری مناسب آماده بازی بعدی شویم.



سرمربی چادرملو گفت: دلایل زیادی وجود دارد تا یک تیم با عدالت مخفی کتمان شده کنار بیاید، یک مجموعه‌ای عزم جزمی داشت تا با حضور در تورنمنت‌ سه‌جانبه فرصت حضور در آسیا را به دست آورد اما با اتفاقی که افتاد، شرایط ما به هم ریخت، شوک بدی به ما وارد شد.



وی ادامه داد: مشکلات زیادی داشتیم؛ بازیکنان ما غیرت دارند، چند بازیکن جدید به تیم اضافه کردیم، مهدی حسینی ۱۹ ساله است، زمان می‌برد تا این بازیکنان به هماهنگی برسند؛ امیدوارم بتوانیم این روند را حفظ کنیم.



اخباری با بیان این که بازی به بازی پیش می‌رویم، خاطرنشان کرد: می‌خواهیم هر هفته دل هواداران را شاد کنیم، اولویت ما هواداران هستند، تلاش می‌کنیم اما نتیجه دست خداست.



سرمربی چادرملو گفت: معمولا نیمه‌های اول یک مسابقه پرتلاطم است، برنامه داشتیم تا بازیکنان جوان را در نیمه دوم به زمین بفرستیم و مزد زحمات خود را گرفتند؛ پنالتی ذوب‌آهن اگر گل می‌شد شاید اتفاق دیگری می‌افتاد اما تلاش بچه‌ها تغییری نمی‌کرد.



وی در پایان گفت: ذوب‌آهن باشگاه بزرگی است و در اندازه‌ای نیستم که بخواهم در مورد سیاست‌های این تیم صحبت کنم، خودشان می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند.