https://mehrnews.com/x3dtcf ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰ کد مطلب 6994565 استانها گیلان استانها گیلان ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰ اخباری: پیروزی در انزلی آسان نبود انزلی- سرمربی چادرملو اردکان با اشاره به برتری ملوان در نیمه نخست دیدار دو تیم گفت: پیروزی در انزلی آسان نبود دریافت 23 MB کد مطلب 6994565 کپی شد مطالب مرتبط سرمربی چادرملو: نتیجه بازی چیزی از ارزش های ملوان کم نمی کند کامبک چادرملو مقابل ملوان؛ شاگردان زارع برد را با باخت عوض کردند سرمربی چادرملو: در ابتدای فصل شوک بدی به ما وارد شد سرمربی چادرملو در نشست خبری پیش از دیدار با ذوبآهن حضور نیافت برچسبها لیگ برتر فوتبال ایران سعید اخباری تیم فوتبال چادرملو
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