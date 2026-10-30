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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

اخباری: پیروزی در انزلی آسان نبود

اخباری: پیروزی در انزلی آسان نبود

انزلی- سرمربی چادرملو اردکان با اشاره به برتری ملوان در نیمه نخست دیدار دو تیم گفت: پیروزی در انزلی آسان نبود

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کد مطلب 6994565

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