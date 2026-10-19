به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی و افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی گیرانِ غیور تیم و ملت بزرگ ایران به خصوص نسل جوانِ قهرمانِ میهن تبریک گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قهرمانی تیم ملّی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملّت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد.

این موفقیّت که با کسب ۹ مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفۀ مدیران، مربّیانِ فداکار و جوانان قدرتمند و غیور کشور است.

به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملّت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۷ مهر ۱۴۰۵