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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

رهبر انقلاب: به شما جوانان قهرمان تبریک می‌‎گویم؛ دل ملت را شاد کردید

رهبر انقلاب: به شما جوانان قهرمان تبریک می‌‎گویم؛ دل ملت را شاد کردید

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم امید کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی آمریکا و کسب ۹ مدال رنگارنگ را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران و ملت ایران تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی و افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی گیرانِ غیور تیم و ملت بزرگ ایران به خصوص نسل جوانِ قهرمانِ میهن تبریک گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قهرمانی تیم ملّی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملّت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد.

این موفقیّت که با کسب ۹ مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفۀ مدیران، مربّیانِ فداکار و جوانان قدرتمند و غیور کشور است.

به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملّت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۷ مهر ۱۴۰۵

کد مطلب 6982493
هادی رضایی

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