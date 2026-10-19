یک مدال طلا و یک مدال نقره برای پارادوومیدانی ایران به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر امروز فینال رقابت پرتاب نیزه بانوان در کلاس F52/F53/F54 برگزار شد. در این رقابت ۶ ورزشکار حضور داشتند که الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی نیز در بین آنها به میدان رفتند.



الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.



همچنین معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد. الناز دارابیان دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۱۰.۱۵ متر در رده ششم قرار گرفت.