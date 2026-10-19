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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا

یک مدال طلا و یک مدال نقره برای پارادوومیدانی ایران به دست آمد

یک مدال طلا و یک مدال نقره برای پارادوومیدانی ایران به دست آمد

الهام صالحی و معصومه تورانی در مسابقات پارادوومیدانی ماده پرتاب نیزه صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر امروز فینال رقابت پرتاب نیزه بانوان در کلاس F52/F53/F54 برگزار شد. در این رقابت ۶ ورزشکار حضور داشتند که الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی نیز در بین آنها به میدان رفتند.

الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

همچنین معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد. الناز دارابیان دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۱۰.۱۵ متر در رده ششم قرار گرفت.

کد مطلب 6982804

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