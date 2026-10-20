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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۳

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت

مدال طلا و نقره رقابت‌های پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی به نام ایران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روز دوم مسابقات پارادوومیدانی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۱۱ با حضور امیر حسین علیپور ، مهدی اولاد و حسن باجلوند پیگیری شد. امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد. این رکورد تا پیش از این در اختیار مهدی اولاد دیگر ورزشکار ایران در این رشته بود.

مهدی اولاد هم در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد. حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجمی به کارش پایان داد.

کد مطلب 6983404

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