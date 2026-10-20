به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.
جانفشان با ۶۰ سال سن، مسنترین ورزشکار کاروان ایران محسوب میشود. او سابقه مدالآوری در ادوار قبلی بازیهای پاراآسیایی را نیز در کارنامه دارد.
حسن جانفشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازیهای پاراآسیایی، به مدال برنز دست یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.
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