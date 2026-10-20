به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.



جانفشان با ۶۰ سال سن، مسن‌ترین ورزشکار کاروان ایران محسوب می‌شود. او سابقه مدال‌آوری در ادوار قبلی بازی‌های پاراآسیایی را نیز در کارنامه دارد.