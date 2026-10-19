دریافت 16 MB کد مطلب 6982892 https://mehrnews.com/x3dnm2 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶ کد مطلب 6982892 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶ اژهای اینبار سراغ دو قاضی رفت؛ جزئیات چه بود؟ رئیس قوه قضائیه اینبار در گفتوگویی مستقیم، دو قاضی را مورد پرسش قرار داد و از آنها توضیح خواست. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: استیفای حقوق بیتالمال به منزله تکریم مردم است ۴۷ سال ترور، بدون رسیدن به هدف؛ روایت اژهای از شکست آمریکا گسترش بیحیایی در فضای عمومی؛ قانون کجای ماجراست؟ پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتیگیران در خاک آمریکا برچسبها قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای
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