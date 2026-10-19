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کد مطلب 6982892
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

اژه‌ای این‌بار سراغ دو قاضی رفت؛ جزئیات چه بود؟

اژه‌ای این‌بار سراغ دو قاضی رفت؛ جزئیات چه بود؟

رئیس قوه قضائیه این‌بار در گفت‌وگویی مستقیم، دو قاضی را مورد پرسش قرار داد و از آن‌ها توضیح خواست.

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