دریافت 14 MB کد مطلب 7006404 https://mehrnews.com/x3dz7R ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 7006404 فیلم هنر فیلم هنر ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کوروش زارعی تا آخر پای اعتقاداتش ایستاد امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای حوزه هنری، با اشاره به باورهای کوروش زارعی گفت: او هرگز از اعتقاداتش کوتاه نیامد. کپی شد مطالب مرتبط چند پیام تسلیت برای درگذشت کوروش زارعی؛ هنرمندی که پای باورهایش ایستاد جشنواره فیلم مقاومت در ایستگاه پایانی؛ «سرزمین فرشتهها» برگزیده شد بدرقه بازیگری صاحب سبک؛ آقای ابراهیمزاده دلمان برای صدایت تنگ میشود معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت بدرقه کوروش زارعی با حضور جمعی از هنرمندان برچسبها امیرحسین شفیعی کوروش زارعی حوزه هنری انقلاب اسلامی
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