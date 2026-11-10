دریافت 8 MB کد مطلب 7006573 https://mehrnews.com/x3dzcj ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ کد مطلب 7006573 فیلم هنر فیلم هنر ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ بدرقه کوروش زارعی با حضور جمعی از هنرمندان جمعی از هنرمندان در مراسم بدرقه کوروش زارعی حضور یافتند و با او وداع کردند. کپی شد مطالب مرتبط عارف درگذشت کوروش زارعی را تسلیت گفت کوروش زارعی در جمع همکارانش بدرقه شد؛ وداع با هنرمندی مهربان و بینقاب مسابقات قرآنی عهدی برای تحقق آرزوی رهبر شهیدمان است کوروش زارعی تا آخر پای اعتقاداتش ایستاد برچسبها کوروش زارعی مراسم تشییع هنرمندان تئاتر
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