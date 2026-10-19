شهرداری تهران وعدهٔ تبدیل شهرری به قطب گردشگری را داد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، می‌گوید اعتبارات شهر ری از آغاز دورهٔ فعلی مدیریت شهری ۲۲۴۳ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۵ همت، معادل ۵ هزار میلیارد تومان، در این منطقه جریان دارد.

به گفتهٔ او، سازمان‌های مختلف شهرداری در حال اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در این منطقه‌اند.

فروزنده این سخنان را روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفهٔ شهردار منطقهٔ ۲۰ تهران بیان کرد.

در این مراسم از «زارعی»، شهردار پیشین، تقدیر و «شهیدی» به‌عنوان شهردار جدید معرفی شد.

معاون هماهنگی و مناطق شهردار تهران شهر ری را قطب تهران و مرکز معنوی پایتخت خواند و گفت، امیدوار است این منطقه به یکی از قطب‌های مهم گردشگری تهران و کشور تبدیل شود.

او افزود: پیگیری پروژه‌های مرتبط با حرم عبدالعظیم حسنی(ع)، به‌ویژه پروژه‌های پارکینگ، ادامه دارد.

فروزنده در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد شهرداری تهران در دورهٔ فعلی اشاره کرد و گفت: متروی تهران بیش از ۵۰ کیلومتر توسعه یافته و حدود ۲۳ ایستگاه جدید به بهره‌برداری رسیده است.

به گفتهٔ او، ایستگاه‌های مرتبط با منطقهٔ ۲۰ نیز به‌زودی افتتاح می‌شود.

وی همچنین گفت: سه پروژهٔ بزرگ بزرگراهی اجرا شده که از جمله آن‌ها بزرگراه شهید موسوی است، مساحت فضای سبز پایتخت به بیش از ۱۱ هزار هکتار رسیده است، بیش از ۵۰ هزار فرد مصرف‌کنندهٔ مواد مخدر در معابر عمومی(معتادان متجاهر) جمع‌آوری شده‌اند.

او همچنین گفت: در حوادث و بحران‌ها، نیروهای شهرداری و هلال‌احمر ظرف دو ساعت در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته‌اند.

به گفتهٔ فروزنده، آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی اخیر در هتل‌ها اسکان موقت یافتند و ۵۱ هزار واحد آسیب‌دیده ظرف دو تا سه ماه بازسازی و تحویل شد.

معاون شهردار تهران در بخش اقتصادی سخنانش گفت: دشمن پس از شکست در صحنهٔ نظامی به جنگ اقتصادی روی آورده است.

او افزود: شهرداری تهران متعهد شده قیمت ۱۲ کالای اساسی را شش ماه در سطح شهر کنترل و مدیریت کند.

به گفتهٔ او، رئیس‌جمهور این طرح را به همهٔ استان‌ها ابلاغ کرده است.

فروزنده در پایان از طرح «من شهردارم» و تشکیل هیئت‌امنای محلات خبر داد و گفت: با اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری دربارهٔ پروژه‌ها به مردم واگذار شده است.

او تأکید کرد: ارتباط مستمر شهرداران با شهروندان در مساجد، پایگاه‌های بسیج و محلات باید محور فعالیت‌ها باشد.

به گفتهٔ او، شهرداری برای تثبیت قیمت‌ها میادین عرضهٔ مستقیم کالا از تولید به مصرف ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام‌های شهرداری تهران در این مراسم مبنای محاسبهٔ رشد ۲۲۴۳ درصدی اعتبارات را اعلام نکردند.