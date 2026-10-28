به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ۹ پروژه اولویت‌دار و ۱۷۱ پروژه توسعه محلی شهرداری منطقه ۱۱، صبح امروز - چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ در دویست و سی و پنجمین پویش امید و افتخار برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده در این آیین با بیان اینکه امروز در پیچ تاریخی پیچیده‌ای هستیم و دشمن امروز در مقابل مردم ایران مستاصل شده است، اظهار کرد: بعد از جنگ رمضان که مشت محکمی بر دهان آمریکا زدیم، امروز برآورد دشمن این است که ما نسبت به گذشته در همه حوزه ها قدرتمندتر شدیم. عرصه دیگری که دشمن شروع کرده بود ایجاد نارضایتی و تفرقه بین مردم است که حضور مردم در میادین این نقشه دشمن را نیز نقش برآب کرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: امروز کارکنان شهرداری افتخار می کنند وقتی می‌بینند مردم از آن‌ها رضایت دارند. مردم عملکرد درخشان شما را در جنگ دیدند که ۵۱ هزار واحد آسیب‌دیده بازسازی و تعیین تکلیف شد و آسیب‌دیدگان تکریم شدند.

وی با بیان این مطلب که در حوزه جنگ اقتصادی دشمن و برای جلوگیری از آسیب به مردم، شهردار تهران بحث «تورم صفر» را مطرح کرد، ادامه داد: این حرکت‌ و این طرح، توطئه دشمن را خنثی کرد و به مردم آرامش داد و باید این طرح با جدیت بیشتری تبیین شود. این طرح همچنین مورد استقبال رییس جمهور قرار گرفته و قرار است به عنوان یک طرح ملی اجرا شود. علاوه بر این، در کنار میادین و فروشگاه‌های شهروند، بازارهای محلی نیز در مناطق راه اندازی شده که قیمت آن حتی از میادین شهرداری نیز کمتر است.

فروزنده با اشاره به تامین منابع و تحقق بودجه و افزایش چندبرابری بودجه در این دوره از مدیریت شهری، بیان کرد: نکته قابل توجه این است که تراکم داده شده در حوزه شهرسازی در این دوره نسبت به دوره قبل و دوره های پیش از آن نیز کمتر بوده است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه ما امروز انسجام و وحدت در جامعه داریم و در راستای همین انسجام دغدغه شهردار تهران است که به دولت کمک شود، عنوان کرد: طرح چشم روشنی در راستای افزایش جمعیت و فرزندآوری، آغاز شد و مسائل مربوط به سلامت شهروندان، موضوع بافت فرسوده و مسکن نیز از مسائلی است که شهرداری دنبال کرده و همچنان پیگیری می‌کند. به دنبال این هستیم که مسکن اجتماعی را راه بیندازیم و مدیریت این کار را به هیات امنای محلات بسپاریم تا این مسکن‌ها برای چند سال در اختیار زوج‌های جوان قرار داده شود.

وی اضافه کرد: رایگان کردن حمل و نقل عمومی که در ابتدا مورد هجمه و انتقاد برخی ها قرار گرفته بود، ۳۰ درصد گرایش شهروندان به حمل و نقل عمومی را افزایش داده است.

به گفته فروزنده؛ ۴۰ مجموعه و فضای ورزشی تا پایان سال افتتاح می شود. همچنین در این دوره ۱۱ هزار هکتار فضای سبز به تهران اضافه‌ شده که ۶۰۰ هکتار آن در داخل شهر است.

وی در پایان بیان کرد: متوسط سن مدیران در شهرداری ۴۰ سال است و این جوانان با انگیزه و قدرت کارها را دنبال می کنند.

افتتاح ۱۷۱ پروژه توسعه محلی و ۹‌ پروژه شاخص در منطقه ۱۱ تهران

مهدی قمی نیز در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۴ جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و جنگ رمضان را پشت سر گذاشتیم. اما همه پروژه های ما در این شرایط در حال اجرا بودند. در حین جنگ، بازسازی ۴ هزار واحد مسکونی را نیز در سطح منطقه داشتیم.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: امروز شهرداری تهران در حال حمایت از دولت است و نگاه شهردار تهران این است که یک هم افزایی در کشور اتفاق بیفتد. بر این اساس می بینیم که هر هفته هر منطقه افتتاح هایی دارد.

وی ادامه داد: ۱۷۱ پروژه توسعه محلی به درخواست مردم و ۹‌ پروژه شاخص امروز مورد بهره برداری قرار گرفت. فاز دوم پارک آموزش ترافیک شهید حججی منطقه که شهروندان مناطق ۱۶ و ۱۷ هم از آن استفاده می کنند، بازسازی نهر خیابان ولیعصر (عج) از چهارراه ولیعصر تا میدان منیریه با ۸ هزار متر طول، فاز نخست پایانه اتوبوسرانی معین، مجموعه ورزشی شهید حاجی در بوستان شهید حججی، بوستان کودک شهید ابراژرفی، فاز دوم بوستان دامپزشکی و بوستان شهیده مژده امین دزفولی از جمله این پروژه ها هستند.

قمی بیان کرد: علاوه بر پروژه های افتتاح شده امروز، بزرگترین مرکز زنان شهر تهران و در واقع بزرگترین شهردخت شهر تهران، مراحل پایانی و تکمیلی خود را پشت سر می گذارد و به زودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خانواده شهید عظیم دوستی‌فر و شهیده مژده امین‌دزفولی تجلیل شد.