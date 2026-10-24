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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

عملیات حفاری بلندترین خط متروی تهران بزودی آغاز می‌شود

عملیات حفاری بلندترین خط متروی تهران بزودی آغاز می‌شود

عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو تهران به‌زودی از کارگاه دولت‌آباد آغاز می‌شود؛ خطی که با عبور از ۱۰ منطقه پایتخت، به یکی از خطوط مهم و پرمسافر شبکه مترو تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین خط جدید شبکه مترو پایتخت که بلندترین خط هم محسوب می‌شود، قرار است عملیات حفاری مکانیزه آن بزودی شروع شود. البته غیر از کارگاه دولت آباد که دستگاه TBM در آن مستقر شده، جبهه کاری دوم عملیات حفاری به روش غیرمکانیزه نیز از کارگاه چیتگر فعال شده است. با راه اندازی دستگاه تی بی ام خط ۹، عملاً ۳ دستگاه حفار مکانیزه به طور همزمان در خطوط جدید شبکه مترو تهران فعال خواهند بود.

خط ۹ این خط با تمام خطوط هفتگانه موجود و همچنین ۳ خط جدید دیگر (۸، ۱۰ و ۱۱) ایستگاه تبادلی داشته و از ۱۰ منطقه شهری عبور می کند. خط ۹ به لحاظ مسیری که در محدوده های غربی، مرکزی، شرقی و جنوبی پایتخت طی می کند و همچنین در هم افزایی با خط ۸ که یک رینگ داخلی شبکه حمل و نقل ریلی را پدید می آورند، از اهمیت بالایی در جذب مسافر برخوردار بوده و پیش بینی می‌شود به یکی از پرمسافرترین خطوط مترو تهران تبدیل شود.

کد مطلب 6987779

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