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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

فجر با رجب‌زاده روی دور برد ماند؛ پیکان دنده عقب گرفت

فجر با رجب‌زاده روی دور برد ماند؛ پیکان دنده عقب گرفت

مهدی رجب زاده در دومین تجربه حضورش به عنوان سرمربی فجرسپاسی توانست دومین پیروزی این تیم را در لیگ برتر فوتبال فصل جاری رقم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی شیراز و پیکان تهران از ساعت ۱۶:۴۵ امروز دوشنبه از هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد که با برتری ۲ بر صفر میزبان همراه بود. سهیل فداکار (۴۰)و یادگار رستمی (۷۷) برای فجر گلزنی کردند.

فجر در حالی دومین پیروزی متوالی خود را به دست آورد که مهدی جرب زاده برای دومین بار روی نیمکت این تیم به عنوان سرمربی حضور داشت تا زردپوشان شیرازی برد خانگی دیگری را تجربه کرده و حالا با ۱۳ امتیاز به رتبه هشتم جدول صعود کنند.

پیکان هم با تحمل این شکست ۹ امتیازی ماند تا به رتبه دوازدهم جدول سقوط کند.

کد مطلب 6983139

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