به گزارش خبرنگار مهر،مهدی رجب‌زاده شامگاه دوشنبه پس از دیدار تیمش مقابل پیکان تهران، ضمن تبریک این پیروزی به مردم استان فارس و هواداران فجر شهید سپاسی، گفت: بازی سختی داشتیم؛ پیکان در خط حمله بازیکنان خوبی دارد و در نیمه نخست نیز فشار زیادی به تیم ما وارد کرد.

وی افزود: در نیمه اول تلاش کردیم بازی را کنترل کنیم تا اتفاق نامطلوبی رخ ندهد، اما در نیمه دوم با اصلاح برخی نکات دفاعی و تاکتیکی، بر جریان بازی مسلط شدیم و توانستیم گلزنی کنیم. پس از گل نخست نیز گل دوم را در زمان مناسبی به ثمر رساندیم و موقعیت‌های دیگری هم برای افزایش اختلاف داشتیم.

ضعف بدنی فجر باید برطرف شود

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به شرایط آمادگی جسمانی بازیکنان گفت: از نظر بدنی هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و در بازی‌های گذشته نیز از حدود دقیقه ۷۰ به بعد افت تیم محسوس بود. به همین دلیل، در هفته اخیر با استفاده از فرصت تمرینی بیشتر، فشار تمرینات را تا حدی افزایش دادیم.

رجب‌زاده ادامه داد: بازیکنان در نیمه نخست تحت تأثیر فشار تمرینات شرایط بدنی ایده‌آلی نداشتند، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، در نیمه دوم سرحال‌تر شدند. باید به‌تدریج توان جسمانی تیم را افزایش دهیم تا از دقیقه نخست تا پایان مسابقه، قدرت تهاجمی خود را حفظ کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش توان بدنی بازیکنان بیان کرد: گاهی فشار مسابقات باعث گرفتگی عضلات بازیکنان می‌شود و باید این مشکل را برطرف کنیم تا تیم بتواند در بازی‌های فشرده نیز ۹۰ دقیقه با توان بالا رقابت کند.

حمایت هواداران به فجر انگیزه می‌دهد

سرمربی فجر شهید سپاسی با قدردانی از حضور هواداران در ورزشگاه گفت: دو بازی خانگی اخیر برای ما بسیار ارزشمند بود. شور و هیجان تماشاگران و حمایتی که از تیم دارند، کمک می‌کند حریفان را تحت فشار قرار دهیم.

رجب‌زاده افزود: بازیکنان به‌تدریج نکات فنی و تاکتیکی را بهتر اجرا می‌کنند و در کنار حمایت هواداران، انگیزه و میل به پیروزی در میان اعضای تیم نیز نقش مهمی در کسب امتیازات اخیر داشته است.

برنامه فجر برای دیدارهای دشوار پیش‌رو

وی با اشاره به مسابقات آینده فجر سپاسی مقابل نساجی و پرسپولیس اظهار کرد: دیدار با نساجی در ورزشگاهی پرشور و با حمایت هواداران این تیم، مسابقه سختی خواهد بود. پس از آن نیز باید به مصاف پرسپولیس برویم.

سرمربی فجر سپاسی با اشاره به فرصت تمرینی پیش‌رو گفت: فاصله زمانی ایجادشده فرصت مناسبی است تا شرایط بدنی بازیکنان را بهبود ببخشیم. باید از این زمان استفاده کنیم تا تیم با آمادگی بیشتری وارد مسابقات شود و بتواند در دیدارهای دشوار نتایج مطلوبی کسب کند.

تقویت برنامه‌های تاکتیکی در دستور کار فجر

رجب‌زاده با تأکید بر ضرورت پیشرفت فنی تیم خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم روند رو به رشدمان را ادامه دهیم. تاکنون فرصت کافی برای کار روی برخی برنامه‌های تاکتیکی جایگزین نداشته‌ایم، اما باید این برنامه‌ها را اضافه کنیم تا در مسابقاتی که جریان بازی گره می‌خورد، بتوانیم با تغییرات تاکتیکی شرایط را به سود خودمان تغییر دهیم.

وی با اشاره به تغییر آرایش تیم در نیمه دوم دیدار با پیکان گفت: پس از به ثمر رساندن گل دوم، با استفاده از پنج هافبک در میانه زمین، فضاها را بستیم و بازی را کنترل کردیم. باید روی چنین راهکارهایی بیشتر کار کنیم تا در مسابقات سخت نیز توانایی مدیریت جریان بازی را داشته باشیم.

تصمیم‌گیری درباره نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل

سرمربی فجر شهید سپاسی درباره احتمال جذب یا جدایی بازیکنان نیز گفت: هنوز برای تصمیم‌گیری زود است و باید مدتی بگذرد تا به نیم‌فصل نزدیک شویم. با این حال، تمام تلاش ما این است که تیم قدرتمندی برای نیم‌فصل دوم داشته باشیم و در صورت جدایی احتمالی بازیکنان، بتوانیم نفرات باکیفیت را جایگزین کنیم تا از رقابت عقب نمانیم.