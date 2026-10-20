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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

برگزاری کارگاه‌های تحولی «زیست‌نو» در ۱۳ شهرستان خوزستان

برگزاری کارگاه‌های تحولی «زیست‌نو» در ۱۳ شهرستان خوزستان

اهواز ـ معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان از اجرای دوره آموزشی «زیست‌نو» با ظرفیت بیش از ۸۰۰ نفر در ۱۳ شهرستان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای از برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی تحولی «زیست‌نو» در ۱۳ شهرستان استان خبر داد و گفت: این دوره با ظرفیت پذیرش بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان و علاقه‌مندان حوزه تربیت نوجوان، با هدف ارتقای توانمندی‌های تربیتی و ارائه شیوه‌های نوین انتقال مفاهیم معرفتی و معارف اسلامی به نسل نوجوان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت این دوره آموزشی اظهار کرد: کارگاه‌های «زیست‌نو» با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و روش‌های نوین آموزشی طراحی شده‌اند تا مربیان بتوانند با شناخت عمیق‌تر دنیای نوجوانان، زمینه ارتباط مؤثرتر با آنان و انتقال مفاهیم دینی و معرفتی را فراهم کنند. رویکرد اصلی این دوره، عبور از شیوه‌های صرفاً مستقیم و انتقالی و حرکت به سمت روش‌هایی است که به درونی‌شدن، تعمیق و ماندگاری مفاهیم در ذهن و زندگی نوجوانان منجر شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه مخاطبان این دوره طیف گسترده‌ای از فعالان عرصه تربیت نوجوان را شامل می‌شوند، افزود: مربیان حلقه‌های معرفتی مساجد، خواهران فعال در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی، طلاب و روحانیون فعال در مدارس، مربیان پرورشی و همه افرادی که به‌نوعی در فرآیند رشد و تربیت نوجوانان نقش دارند، می‌توانند از مخاطبان این کارگاه‌ها باشند.

حجت الاسلام فردآقایی ادامه داد: یکی از ضرورت‌های امروز در عرصه تربیت، شناخت دقیق‌تر ویژگی‌های معنوی و فکری نوجوانان و یافتن زبان مشترک با نسل جدید است. ازاین‌رو، در طراحی این دوره تلاش شده است ضمن توجه به اقتضائات سنی و فکری نوجوانان، از ظرفیت‌های هنری و شیوه‌های خلاقانه برای ایجاد ارتباط مؤثر، تقویت گفت‌وگو و انتقال عمیق‌تر مفاهیم بهره گرفته شود.

وی با اشاره به سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده برای کارگاه‌های «زیست‌نو» گفت: «آناتومی معنوی نوجوان»، «اسطوره‌های امروز» و «عاشق‌های آینده» از جمله محورهای این دوره هستند که با هدف شناخت بهتر نوجوان، بررسی الگوها و قهرمانان اثرگذار بر ذهن و زندگی او و توجه به افق‌های پیش روی نسل جدید دنبال می‌شوند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف این دوره می‌توان به درونی‌سازی عمیق گزاره‌های زندگی، انتقال غیرمستقیم و ماندگار مفاهیم، بهره‌گیری از هنر و تصویر برای ایجاد کشش و هم‌زبانی با نوجوانان و تقویت تفکر نقادانه، قدرت تحلیل، استدلال و نگاه دقیق به پدیده‌های پیرامونی اشاره کرد. همچنین تلاش می‌شود مربیان از نقش صرفاً انتقال‌دهنده محتوا فراتر رفته و با ایفای نقش راهنما و تسهیلگر، زمینه مشارکت فعال نوجوانان در فرآیند یادگیری و تربیت را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی تحولی «زیست‌نو» در سطح استان خوزستان، گامی در مسیر توانمندسازی مربیان و فعالان تربیتی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی ویژه نوجوانان است؛ مسیری که با استفاده از روش‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای نسل جدید، به دنبال تقویت پیوند نوجوانان با مفاهیم دینی و فراهم‌کردن زمینه رشد فکری، معنوی و تربیتی آنان است.

کد مطلب 6983681

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