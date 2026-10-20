به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای از برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی تحولی «زیست‌نو» در ۱۳ شهرستان استان خبر داد و گفت: این دوره با ظرفیت پذیرش بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان و علاقه‌مندان حوزه تربیت نوجوان، با هدف ارتقای توانمندی‌های تربیتی و ارائه شیوه‌های نوین انتقال مفاهیم معرفتی و معارف اسلامی به نسل نوجوان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت این دوره آموزشی اظهار کرد: کارگاه‌های «زیست‌نو» با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و روش‌های نوین آموزشی طراحی شده‌اند تا مربیان بتوانند با شناخت عمیق‌تر دنیای نوجوانان، زمینه ارتباط مؤثرتر با آنان و انتقال مفاهیم دینی و معرفتی را فراهم کنند. رویکرد اصلی این دوره، عبور از شیوه‌های صرفاً مستقیم و انتقالی و حرکت به سمت روش‌هایی است که به درونی‌شدن، تعمیق و ماندگاری مفاهیم در ذهن و زندگی نوجوانان منجر شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه مخاطبان این دوره طیف گسترده‌ای از فعالان عرصه تربیت نوجوان را شامل می‌شوند، افزود: مربیان حلقه‌های معرفتی مساجد، خواهران فعال در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی، طلاب و روحانیون فعال در مدارس، مربیان پرورشی و همه افرادی که به‌نوعی در فرآیند رشد و تربیت نوجوانان نقش دارند، می‌توانند از مخاطبان این کارگاه‌ها باشند.

حجت الاسلام فردآقایی ادامه داد: یکی از ضرورت‌های امروز در عرصه تربیت، شناخت دقیق‌تر ویژگی‌های معنوی و فکری نوجوانان و یافتن زبان مشترک با نسل جدید است. ازاین‌رو، در طراحی این دوره تلاش شده است ضمن توجه به اقتضائات سنی و فکری نوجوانان، از ظرفیت‌های هنری و شیوه‌های خلاقانه برای ایجاد ارتباط مؤثر، تقویت گفت‌وگو و انتقال عمیق‌تر مفاهیم بهره گرفته شود.

وی با اشاره به سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده برای کارگاه‌های «زیست‌نو» گفت: «آناتومی معنوی نوجوان»، «اسطوره‌های امروز» و «عاشق‌های آینده» از جمله محورهای این دوره هستند که با هدف شناخت بهتر نوجوان، بررسی الگوها و قهرمانان اثرگذار بر ذهن و زندگی او و توجه به افق‌های پیش روی نسل جدید دنبال می‌شوند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف این دوره می‌توان به درونی‌سازی عمیق گزاره‌های زندگی، انتقال غیرمستقیم و ماندگار مفاهیم، بهره‌گیری از هنر و تصویر برای ایجاد کشش و هم‌زبانی با نوجوانان و تقویت تفکر نقادانه، قدرت تحلیل، استدلال و نگاه دقیق به پدیده‌های پیرامونی اشاره کرد. همچنین تلاش می‌شود مربیان از نقش صرفاً انتقال‌دهنده محتوا فراتر رفته و با ایفای نقش راهنما و تسهیلگر، زمینه مشارکت فعال نوجوانان در فرآیند یادگیری و تربیت را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی تحولی «زیست‌نو» در سطح استان خوزستان، گامی در مسیر توانمندسازی مربیان و فعالان تربیتی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی ویژه نوجوانان است؛ مسیری که با استفاده از روش‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای نسل جدید، به دنبال تقویت پیوند نوجوانان با مفاهیم دینی و فراهم‌کردن زمینه رشد فکری، معنوی و تربیتی آنان است.