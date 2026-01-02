  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

آغاز اعتکاف آرمانی مساجد تهران با عنوان «وصل آرمانی» در ۶۱۰ مسجد

آغاز اعتکاف آرمانی مساجد تهران با عنوان «وصل آرمانی» در ۶۱۰ مسجد

اعتکاف آرمانی مساجد تهران در سال ۱۴۰۴ با عنوان «وصل آرمانی» و با مشارکت گسترده نوجوانان، در بیش از ۶۱۰ مسجد پایتخت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی کشوری نژاد، مسئول ستاد شهید آرمان، با اعلام آغاز اعتکاف‌های نوجوانان مساجد آرمانی تهران، گفت: اعتکاف امسال جلوه‌ای از پیوند عمیق تربیت دینی، هویت‌بخشی و نقش‌آفرینی نسل نوجوان در مساجد تهران است.

وی با اشاره به گستره مساجد میزبان اعتکاف افزود: از مجموع ۶۱۰ مساجد برگزارکننده، ۲۹۸ مسجد ویژه اعتکاف دخترانه پیش‌بینی شده و بخش پسرانه نیز در ۳۱۲ مسجد دیگر سطح شهر تهران در حال برگزاری است که این آمار نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی اعتکاف‌های آرمانی نسبت به سال‌های گذشته است.

مسئول ستاد شهید آرمان با تأکید بر رویکرد تربیتی این دوره از اعتکاف تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی اعتکاف ۱۴۰۴، «مربی‌محوری» است. بر همین اساس، ستاد شهید آرمان از چند ماه قبل با برگزاری دوره‌های توانمندسازی تخصصی، آموزش و آماده‌سازی مربیان اعتکاف را در دستور کار قرار داده تا مربی بتواند به‌عنوان هادی معنوی و تربیتی، نقش مؤثری در فضای اعتکاف ایفا کند.

حجت‌الاسلام کشوری ادامه داد: در اعتکاف امسال تمرکز اصلی ستاد شهید آرمان بر ارتقای محتوای تربیتی و معرفتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که اعتکاف تنها به حضور فیزیکی در مسجد محدود نشود، بلکه فرصت «خلوت آگاهانه» و رشد درونی برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به مبانی محتوایی اعتکاف آرمانی امسال گفت: کتاب‌ها و بسته‌های تربیتی متعددی مبنای برنامه‌های محتوایی اعتکاف قرار گرفته‌اند که بخشی از آن‌ها توسط خود ستاد شهید آرمان تولید شده و بخشی دیگر آثار نویسندگان برجسته حوزه تربیت است. این آثار با هدف پاسخ به دغدغه‌های هویتی و معنوی نسل نوجوان انتخاب شده‌اند.

به گفته وی، کتاب‌هایی همچون «پرواز تا بی‌نهایت»، «حالت پرواز»، «خلوتی برای پرواز»، «۳۶۰ درجه» و «قانون جنگل» به‌عنوان شالوده محتوایی اعتکاف ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده‌اند و حلقه‌های معرفتی، گفت‌وگوهای تربیتی و برنامه‌های تعاملی بر اساس مضامین این کتاب‌ها طراحی شده است.

مسئول ستاد شهید آرمان در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف آرمانی با شعار «وصل آرمانی» تلاشی است برای ایجاد پیوندی عمیق میان نوجوان، مسجد و سبک زندگی ایمانی؛ مسیری که با مربی توانمند، محتوای عمیق و مشارکت فعال نوجوانان می‌تواند به الگویی اثرگذار در تربیت نسل آینده تبدیل شود.

کد خبر 6710248
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها